China presenta en Madrid su estrategia de inversión y finanzas climáticas en la ‘Conferencia de la Bahía de la Perla’

Este lunes por la mañana ha tenido lugar un evento único en Madrid: la celebración de una sub-sede paralela de la Conferencia sobre Inversión y Finanzas Climáticas 2025 “Bahía de la Perla” PBCIFC (2025 Pearl Bay Climate Investment and Financing Conference), que tiene lugar simultáneamente en la ciudad china de Guandong. El evento se ha desarrollado en el Auditorio del bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.

El evento ha sido posible gracias al esfuerzo y colaboración de la Agencia China de Noticias Xinhua, el China Economic Information Service, el Grupo “El Mundo Financiero” y el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, Madrid, España, durante el transcurso del mismo han intervenido expertos globales, representantes de instituciones financieras, y funcionarios chinos y europeos.

El objetivo del evento ha sido el de promover y difundir la cumbre de la Conferencia sobre Inversión y Finanzas Climáticas de la Bahía de la Perla 2025, que tiene lugar en la ciudad de Guangdong (China) y en la que se dan cita los principales actores y protagonistas globales implicados en la detección del cambio climático y la búsqueda de soluciones conjuntas para atajar los nuevos problemas, tanto presentes como futuros.

Los expertos han puesto de manifiesto que, pese a desafíos como la dependencia del carbón, destaca el liderazgo chino en el impulso de las energías renovables como los paneles solares o vehículos eléctricos y también el financiamiento verde.

La jornada busca sensibilizar a los empresarios y gestores españoles acerca de la actual realidad global, en la que China se ha propuesto tener un papel protagonista y cooperativo, dando paso a un desarrollo de las finanzas y la industria que fomenten una cultura de sostenimiento ambiental como uno de los ejes principales del progreso mundial.

Durante el transcurso del mismo han tomado parte en el panel de intervinientes una serie de expertos entre los que se encuentran el profesor de Macroeconomía Superior y Economía de la UE Antonio Miguel Carmona, que es a su vez Profesor de Economía de la Universidad de Beijing UIBE y consejero de diversos fondos tecnológicos y empresas tecnológicas, chinas y europeas, consejero de AirChina, y presidente ejecutivo de Advanced Microsystems Quantum Singularity Co.; el periodista experto en China Javier Martín-Domínguez, vicepresidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos y ex corresponsal extranjero en Washington, Tokio y Nueva York; el historiador Fernando Moragón, analista, consultor y docente especializado en Rusia, Asia Central y China, Presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia y el Consejo Hispano-Chino “One Belt, One Road”; Ramón Boixados, profesor asimismo de ASCM (Association for Supply Chain Management) (APICS) y María Jose Garcia López, profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos y Socia de la empresa de consultoría de sostenibilidad, Triple Sustainability, miembro del consejo asesor de estándares de Global Reporting Initiative y ha contribuido a que Triple Sustainability esté reconocida por ICMA (International Capital Market Association) como external reviewer para la aplicación de sus Principios de Finanzas Sostenibles.

La mayor parte de los expertos convocados han coincidido en que las finanzas deben reorientarse hacia inversiones verdes, con regulaciones que exigen divulgación de riesgos climáticos, lo que complica el acceso a capital para industrias contaminantes. Además, hay impactos en el empleo y la cadena de suministro global, exacerbados por eventos extremos como sequías o inundaciones.

China, como mayor emisor de CO2, afronta estos retos con ambición: ha invertido masivamente en energías renovables, liderando la producción de paneles solares y vehículos eléctricos. Su compromiso con la neutralidad de carbono para 2060 incluye políticas de «doble carbono» (pico en 2030, neutralidad en 2060), incentivando innovación tecnológica y financiamiento verde a través de bonos sostenibles. Sin embargo, persiste la dependencia del carbón, que aborda con transiciones graduales para evitar disrupciones económicas, posicionándose como potencia en la economía verde global.

Hay que recordar que China asumió importantes compromisos climáticos globales firmando el Acuerdo de París en 2015 y se comprometió a alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. Asimismo, es líder global en energías renovables siendo hoy por hoy el mayor fabricante mundial de paneles solares y turbinas eólicas, con renovables representando más del 20% de su mix energético y planea en estos momentos una capacidad combinada de 1.2 mil millones de kW en solar y eólica para 2030, desplazando el uso de carbón y reduciendo emisiones.

China ha contribuido asimismo a la mejora de la calidad del aire implementando planes agresivos ya desde 2013, logrando una reducción del 75% en emisiones de contaminantes clave y se ha convertido en un pilar fundamental en la promoción de vehículos eléctricos con más de 1.37 millones de vehículos de nueva energía vendidos en 2020, y dominando más del 70% de la producción global de este tipo de vehículos contribuyendo a la transición verde en transporte.

Otros éxitos de China en su lucha determinada contra el cambio climático han sido su destacaba contribución a la reforestación y conservación plantando miles de millones de árboles, reduciendo la desertificación en casi una superficie anual como la de la provincia de Álava aumentado la cobertura forestal en unos 6 mil millones de metros cúbicos para 2030. También hace esfuerzos por el control de emisiones y adaptación con avances muy importantes en sistemas de comercio de carbono, mejorando la calidad de agua y suelo mediante leyes que vienen desarrollándose desde 2015 y es un gran exportador de tecnologías verdes subsidiando y exportando paneles solares, baterías y vehículos eléctricos a países en desarrollo contribuyendo a la reducción de costos globales y facilitando la descarbonización en regiones como África, América Latina y Asia.