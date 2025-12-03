La Guardia Civil confirma que todos los vehículos deberán llevar la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026

El próximo 1 de enero de 2026, España dará un giro en su enfoque hacia la seguridad vial, afectando a más de 30 millones de vehículos.

La Guardia Civil ha anunciado que la baliza V16 conectada se convertirá en el único método legal para señalar vehículos inmovilizados en la carretera, poniendo fin a casi un siglo de uso del triángulo de emergencia.

Esta decisión ha suscitado dudas y cierta resistencia entre los conductores españoles, marcando un cambio significativo en el protocolo a seguir ante una avería o accidente.

La nueva normativa se aplicará a turismos, furgonetas, autobuses y camiones, aunque las motocicletas quedan al margen de esta obligación, si bien se sugiere su uso.

Los conductores que no cumplan con esta normativa se arriesgan a sanciones económicas que pueden alcanzar los 80 euros, una cantidad equivalente a la que se imponía por no portar triángulos de emergencia. Además, dejar el vehículo sin usar el chaleco reflectante será considerado una infracción grave, lo que puede resultar en una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir.

Un cambio radical en la seguridad vial

Detrás de esta transformación normativa hay una historia de innovación impulsada por experiencias reales vividas en las carreteras. En 2015, Jorge Torre, un guardia civil gallego con espíritu inventor, observaba cómo muchos conductores se arriesgaban al salir de sus vehículos para colocar triángulos de emergencia, exponiéndose así a posibles atropellos. Frustrado por los peligros asociados con estos métodos tradicionales, decidió crear una solución que permitiera alertar a otros conductores sin necesidad de abandonar el coche.

La idea original de Torre encontró un aliado perfecto en Jorge Costas, también guardia civil y emprendedor con experiencia empresarial. Juntos fundaron Netun Solutions en Vigo en 2016, tras dejar sus puestos en la Benemérita. El primer prototipo que desarrollaron fue innovador para su tiempo: una baliza luminosa compacta y sin cables que funcionaba con pilas comunes y contaba con un sistema automático de activación magnética. En 2009 nació lo que se considera la primera baliza automática del mundo con estas características.

El desarrollo continuó con la producción industrial en 2016 y, dos años más tarde, llegó el reconocimiento oficial. En 2018, la baliza V16 fue incluida en la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) como dispositivo de seguridad, aunque inicialmente como opcional. El invento español había demostrado su eficacia y potencial al captar la atención de las autoridades del tráfico, quienes consideraban esta solución como un avance frente a un problema que costaba vidas cada año.

Funcionamiento y novedades

La baliza V16 que será obligatoria desde enero es un dispositivo avanzado que va más allá de ser una simple luz intermitente. Este aparato emite una luz amarilla intermitente visible hasta un kilómetro y ofrece visibilidad completa en horizontal y ±8 grados verticalmente, asegurando que otros conductores puedan detectar el vehículo incluso bajo condiciones adversas como niebla o lluvia. La batería tiene una duración mínima garantizada de 18 meses, proporcionando suficiente autonomía para diversos usos.

Lo que distingue a esta nueva baliza V16 es su conexión con la plataforma DGT 3.0. Al activarse colocándola sobre el techo del vehículo, no solo emite luz sino que también envía automáticamente su ubicación exacta a la plataforma central de la DGT. Esta información se distribuye a través de diferentes canales como paneles informativos y dispositivos GPS, alertando así a otros conductores sobre cualquier incidente. Es importante destacar que esta transmisión se hace anónimamente; solo se identifica el punto kilométrico donde ocurre la emergencia.

La Guardia Civil ha señalado que solo serán válidas las balizas certificadas conforme al Reglamento General de Vehículos. Cada dispositivo homologado debe llevar una marca del laboratorio correspondiente junto a un número serie que garantice su autenticidad. Esta exigencia busca evitar productos defectuosos que puedan poner en riesgo la seguridad vial. Hasta el 31 de diciembre de 2025, los conductores pueden seguir utilizando tanto los triángulos como las balizas V16 válidas; sin embargo, desde el 1 de enero del año siguiente solo será legal circular con la V16 conectada homologada en España. Los vehículos matriculados en otros países europeos podrán seguir utilizando sus triángulos durante su circulación internacional dentro del territorio español; no obstante, los vehículos españoles no tendrán esta excepción.

Un negocio próspero

Lo que comenzó como un proyecto impulsado por dos exguardias civiles ha evolucionado hasta convertirse en un negocio millonario. Netun Solutions, fundada por Torre y Costas, fue pionera al recibir la homologación por parte de la DGT para comercializar la baliza V16 conectada; dicha certificación fue otorgada el 22 de diciembre del pasado año. Su marca comercial Help Flash ha logrado posicionarse rápidamente entre los modelos más destacados del mercado, generando ingresos millonarios anuales.

Actualmente fabrican sus productos en Zaragoza, donde han establecido una planta capaz de producir hasta 1,2 millones de balizas cada mes. Esta decisión estratégica permite mantener altos estándares tanto en calidad como control productivo. Sin embargo, el éxito rotundo del modelo V16 ha atraído también a numerosos fabricantes internacionales competidores; muchos producen sus dispositivos en Asia, especialmente en fábricas chinas, lo cual explica las diferencias significativas en precios observadas por los consumidores. Una baliza puede costar mucho más dependiendo tanto del origen como del cumplimiento normativo.

La DGT estima que más de 25 millones de vehículos españoles necesitarán adquirir una baliza V16 homologada antes del plazo fijado. Este cálculo toma en cuenta que muchos automovilistas aún no poseen dicho dispositivo y deberán adquirirlo pronto. La gran demanda ha generado presiones sobre la cadena global de suministro; mientras tanto, los fabricantes asiáticos trabajan al máximo para satisfacer las necesidades del mercado europeo. Pese a ello, queda claro: desde el próximo año circular sin una baliza V16 conectada homologada será motivo suficiente para ser sancionado por parte de la Guardia Civil.

La historia detrás de la baliza V16 es un claro ejemplo sobre cómo una idea nacida ante situaciones reales puede transformarse en una solución obligatoria a nivel nacional. Dos guardias civiles gallegos identificaron un problema crucial relacionado con accidentes mortales cada año y desarrollaron una alternativa viable; tras años dedicados al desarrollo y homologación del producto ahora es parte esencial del protocolo vial español. Desde enero próximo millones confiarán en este invento para advertir sobre emergencias sin tener que abandonarse al peligro fuera del vehículo.