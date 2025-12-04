Subida de precios: Siete alimentos alcanzan máximos históricos a las puertas de Navidad

Con menos de tres semanas para la celebración de Nochebuena, los hogares en España se ven obligados a afrontar una de las cestas navideñas más costosas que se recuerdan.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado que siete alimentos típicos de estas festividades han alcanzado precios récord, con un incremento medio del 5,1% en comparación con el año anterior.

Entre los productos más afectados se encuentran el jamón ibérico de cebo, las ostras, el cordero lechal, el redondo de ternera, el pavo, la granada y la piña. En ciertos casos, como el del redondo de ternera y las ostras, el aumento supera el 19% en solo un año.

Estos aumentos no son meramente circunstanciales. En los últimos diez años, la cesta navideña ha registrado un incremento del 57%, claramente por encima del índice de inflación general.

Actualmente, el precio del jamón ibérico de cebo alcanza los 67,52 euros por kilo; las ostras se sitúan en 30,84 euros; el cordero lechal cuesta 23,18 euros y el redondo de ternera está a 20,22 euros.

Desde la OCU se aconseja planificar las compras con tiempo, aprovechar promociones y considerar alternativas más asequibles como las carnes de ave. Además, han instado al Gobierno a adoptar medidas para aliviar el elevado coste de los alimentos, incluyendo una reducción temporal del IVA en ciertos productos esenciales y en carne y pescado.

Aparte de los productos festivos, los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) muestran un aumento sostenido en alimentos básicos que conforman la dieta mediterránea. Comprar legumbres y hortalizas frescas es hoy un 99% más caro que hace diez años. Los huevos han subido un 76,8% y las frutas un 52,8% durante ese mismo periodo. Otros alimentos cotidianos también han visto incrementos significativos. Por ejemplo, el aceite de oliva ha subido un 50,3% en cinco años y el agua embotellada ha aumentado su precio en un 30%. En esta última década también se ha registrado un notable encarecimiento del arroz (+43,5%), queso (+42%) y pescado fresco (+34,6%).

Este aumento desmedido en los precios coincide con la celebración del Día de la Dieta Mediterránea —un estilo alimenticio reconocido mundialmente por sus beneficios para la salud— pero representa un verdadero reto para aquellos hogares que intentan seguir sus recomendaciones sobre el consumo de frutas, verduras o aceite de oliva. En este contexto, se pone especial atención a los precios de los huevos debido a una mayor demanda. Además, existe preocupación por posibles efectos derivados de brotes de gripe aviar que han llevado al confinamiento de gallinas en cerca de 2.000 municipios españoles para evitar contagios adicionales; esto podría repercutir en su precio final.

Mientras tanto, la bolsa española disfruta uno de sus periodos más brillantes en la última década. El Ibex 35 acumula una subida del 30% hasta ahora este año y se posiciona como uno de los mercados desarrollados con mejor rendimiento bursátil a nivel global. De acuerdo con Barclays, la bolsa española es vista como un destino atractivo para inversores gracias a sus perspectivas macroeconómicas favorables, disciplina fiscal sólida y crecimiento dinámico en beneficios empresariales. El sector financiero ha experimentado un incremento del 70% este año y es responsable de dos tercios del ascenso del Ibex 35. Entre los nombres destacados aparece BBVA como uno de los protagonistas esperados para el mercado en 2025.

El Ibex 35 enfrenta este último trimestre con una tendencia alcista generalizada que le ha permitido revalorizarse más del 30% hasta ahora. La renta variable española aborda un trimestre lleno de expectativas; aunque existe volatilidad controlada hay una referencia clave situada en los 15.467 puntos. De momento no aparecen indicios correctivos significativos; así que la perspectiva general sigue siendo claramente positiva a corto plazo. El índice podría moverse dentro de un rango lateral pero con una inclinación al alza frente a sus máximos históricos.

La interacción entre factores internos y externos será decisiva para marcar la pauta del índice durante este último trimestre. La atención estará centrada principalmente en aspectos como el consumo interno, niveles inflacionarios y confianza empresarial. En este sentido, el mercado español cotiza a 12,1 veces sus beneficios futuros frente a las 14,6 veces que presenta el índice MSCI Europe; esto implica un descuento del 7%. Adicionalmente, es importante señalar que la inversión en España sigue siendo relativamente baja: gran parte del flujo inversor europeo se ha dirigido hacia Alemania e Italia dejando margen para que la bolsa española recupere terreno.

Entre las acciones individuales más relevantes destacan Repsol, Fluidra y Grifols; analistas consideran que todavía tienen recorrido por delante. Barclays menciona: “Para 2026 prevemos una situación ajustada en el mercado refinero lo cual podría beneficiar tanto a Repsol como su generación de flujo efectivo», situando su objetivo para esta acción en 17 euros. La atención hacia la bolsa española ha vuelto a captar grandes fondos internacionales como BlackRock quienes han recomendado sobreponderar esta renta variable frente a otras dentro de la eurozona. Este renovado interés por parte del Ibex 35 ha devuelto algo tan valioso como la confianza entre inversores tras años donde su rendimiento fue relativamente bajo comparado con índices como Euro Stoxx 50 o S&P 500.

Así pues, mientras las familias españolas lidian con una cesta navideña históricamente cara que poner sobre la mesa estas fiestas, la bolsa española brilla intensamente viviendo uno de sus mejores momentos recientes gracias al Ibex 35 superando máximos históricos e atrayendo capital extranjero. Factores macroeconómicos favorables junto a disciplina fiscal son algunos elementos clave que convierten al mercado español en uno atractivo para inversiones durante este próximo año.