20.000 MILLONES MÁS PARA FUNCIONARIOS

Hoy hablamos de uno de los mayores escándalos silenciosos en el gasto público español: la subida salarial de los funcionarios, pactada por el Gobierno, que va a costar 20.000 millones de euros adicionales de aquí a 2028.

Sí: 20.000 millones, y además —como siempre— lo pagará el próximo Gobierno, no éste.

🔥 ¿Qué está ocurriendo?

📌 En 2025, la Administración Central ya lleva un 6,2 % de subida salarial acumulada. Pero lo más grave no es eso. 📌 Este año todavía no se ha pagado ni un euro de la subida pactada para 2025. Se devengará, sí. Pero se pagará después. Es decir: se hincha el gasto futuro, pero no se refleja en las cuentas actuales.

📌 El Gobierno ha firmado subidas plurianuales que comprometen más de 20.000 millones en cuatro años, sin explicar de dónde saldrá el dinero.

📌 Y mientras tanto, la Seguridad Social está en números rojos, el déficit se dispara y España es el segundo país de toda la UE con peor déficit.

🔥 ¿Por qué es tan grave?

Porque: Estas subidas no están financiadas. No se compensan con mejoras de productividad. Se aplican en un país con 3,5 millones de empleados públicos. Ya hoy el gasto en salarios públicos crece por encima del PIB y por encima de los ingresos tributarios. España dedica más del 12 % del PIB a gasto en personal, el nivel más alto de su historia.

Y no olvidemos esto: Cada euro que se destina a subidas salariales sin control es un euro menos para pensiones, inversión, sanidad o rebaja de impuestos. El Estado está gastando como si la economía creciera al 4 %.

La realidad es que crecemos al 2 %, con una deuda en 1,7 billones y un déficit crónico. Lo que hoy explico es muy sencillo:

👉 Este Gobierno firma hoy las subidas.

👉 Pero quien tenga que pagarlas será el próximo.

👉 Mientras, el agujero crece. Otra bomba fiscal activada bajo la alfombra.