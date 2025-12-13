Si el Gobierno lo permite

Han desaparecido 13.500 millones

Archivado en: Economía

España ha recibido 70.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De ellos, 54.000 millones son subvenciones a fondo perdido y 16.000 millones préstamos que habrá que devolver. Hasta aquí, el relato oficial.

El problema es que 13.500 millones de euros han desaparecido de la Contabilidad del Estado.

No están en los créditos definitivos del MRR.

No están ejecutados.

No están pagados.

Y nadie explica dónde están.

Empezamos el año con 25.000 millones disponible, a cierre de octubre se reconoce que nos quedan 34.500 millones, se han ejecutado 9.000 y como hemos recibido 23.000 nos faltan 13.500 millones.

No es un error de Excel.

No es un retraso administrativo.

Es un agujero contable de 13.500 millones de euros en unos fondos europeos que debían modernizar el país.

Y mientras tanto: Se “tocan” los datos del PIB.

Se maquillan las cifras de empleo.

Se ocultan los fijos discontinuos

Esto ya no es incompetencia.

Es un escándalo de primer nivel.

