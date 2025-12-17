El Gobierno renuncia a 70.000 millones de euros

Hoy analizamos una decisión que el Gobierno intenta vender como voluntaria, prudente y responsable, pero que en realidad es una huida hacia delante: 👉 España renuncia a los préstamos del programa Next Generation EU.

Según la información publicada, el Ejecutivo ha decidido no solicitar los cerca de 70.000 millones de euros en préstamos europeos a los que España tenía derecho.

La versión oficial es que “no hacen falta” y que podemos financiarnos más barato.

La realidad es mucho más grave: no pueden cumplir con las condiciones que exige Bruselas.

Los préstamos Next Gen no eran dinero gratis. Exigían reformas estructurales reales, hitos verificables y compromisos concretos en:

– sostenibilidad del sistema de pensiones

– mercado laboral

– control del gasto público

– reducción del déficit estructural

– reformas fiscales creíbles

Y aquí está el problema:

📌 España no ha cumplido esos compromisos.

📌 Ha maquillado reformas.

📌 Ha retrasado ajustes.

📌 Y ha disparado el gasto estructural.

Aceptar los préstamos implicaba supervisión estricta, controles periódicos y la posibilidad de que Bruselas bloqueara los desembolsos si no se cumplían los hitos. Renunciar a ellos evita el control… pero deja al país sin financiación barata y sin credibilidad.

Lo más preocupante no es perder los préstamos.

Lo más preocupante es el mensaje que se envía a Europa y a los mercados:

➡️ España no es capaz de cumplir reformas.

➡️ España no puede asumir compromisos a medio plazo.

➡️ España prefiere más deuda cara antes que dinero barato con condiciones.

Hoy explico:

🔹 por qué esta renuncia no es una decisión técnica, sino política

🔹 por qué el Gobierno huye del control europeo

🔹 y cómo esta decisión compromete el futuro económico del país No es que no quieran los préstamos.

Es que el Gobierno no quiere que le miren las cuentas.