CaixaBank revoluciona su dirección: el ascenso de Jordi Mondéjar y su significado

La reciente decisión en la cúpula de CaixaBank va más allá de un mero intercambio de nombres.

El consejo de administración ha designado a Jordi Mondéjar, quien hasta ahora se desempeñaba como director de Riesgos, como nuevo director de Negocio, reemplazando a Jaume Masana.

Este puesto es uno de los más estratégicos dentro del banco, ya que desde allí se define la dirección comercial de la red de oficinas, así como la banca dirigida a particulares, empresas y banca privada.

Este cambio se produce en medio de una reestructuración significativa del comité de dirección, que pasa de contar con 16 a 14 miembros.

Esta modificación responde a una necesidad de contar con una estructura más ágil y centrada en áreas digitales, análisis de datos y gestión de riesgos. La entidad vincula estos ajustes a su intención de transformarse en un “ecosistema digital” y mejorar su eficiencia operativa, teniendo la innovación tecnológica como eje fundamental.

El movimiento más destacado es el intercambio entre dos figuras clave dentro del banco:

Jordi Mondéjar Ocupó el cargo de director de Riesgos desde 2016 y fue parte del comité de dirección desde 2014. Ahora asumirá la dirección del área de Negocio, una posición clave por su control sobre la red comercial y las relaciones con los clientes.

Jaume Masana Deja su puesto como director de Negocio y sale del comité. Asumirá la dirección general de SegurCaixa Adeslas , la aseguradora que comparte CaixaBank con Mutua Madrileña , ocupando el lugar dejado por Javier Murillo . Para asegurar una transición ordenada, Murillo permanecerá como director general hasta el segundo trimestre de 2026, mientras Masana será su adjunto.



La elección de Mondéjar envía un mensaje claro: se prioriza un enfoque más riguroso hacia los riesgos y una cautela mayor en la expansión comercial, especialmente en un contexto marcado por tipos de interés elevados, estrictas exigencias regulatorias y una competencia feroz en el ámbito del crédito y productos financieros.

Además, se reorganiza quién forma parte del selecto grupo que toma las decisiones clave:

Entradas o refuerzos: Natividad Capella , quien asume como nueva directora de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, se incorpora al comité. Manuel Galarza será responsable del área de Admisión y Seguimiento del Riesgo de Crédito.

Salidas: Jaume Masana , que se traslada a SegurCaixa Adeslas . Jordi Nicolau , que continuará como consejero delegado en CaixaBank Payments & Consumer , pero sin asiento en el comité. Eugenio Solla , que seguirá al frente del área de Sostenibilidad bajo la nueva dirección comercial.



Estos cambios concentran el poder en menos figuras, pero con responsabilidades ampliadas y una visión más integrada entre negocio, riesgos y digitalización.

Por qué ahora es necesario revisar el área de Riesgos

El ascenso de Mondéjar deja un vacío importante: la dirección de Riesgos. La entidad no busca reemplazarlo con un modelo idéntico al anterior; opta por dividir esta función en dos ejes complementarios:

Admisión y Seguimiento del Riesgo de Crédito Bajo el liderazgo de Manuel Galarza , quien anteriormente estuvo al frente del área de Cumplimiento, Control y Asuntos Públicos. Su enfoque estará en cómo se concede y supervisa el crédito, algo crucial ante posibles aumentos en la morosidad.

Gestión de Riesgos y Cumplimiento Dirigida por Natividad Capella , quien ingresa al comité. Este eje abarca una visión integral sobre riesgos así como las relaciones con supervisores respecto al cumplimiento normativo.



Esta división persigue dos metas: optimizar al máximo el control sobre el riesgo crediticio mientras se fortalece el área encargada del cumplimiento normativo bajo la atenta mirada del Banco Central Europeo (BCE). Estos cambios deberán ser validados por dicho supervisor antes de entrar plenamente en funcionamiento.

Con esta reestructuración, el banco fragmenta lo que antes era un “macro-riesgo” en dos componentes distintos pero interrelacionados con la nueva dirección comercial liderada por Mondéjar.