El empresario Antonio Miguel Carmona lidera la entrada de España en el nuevo Hainan libre de aranceles

España estrena una puerta directa al nuevo gran experimento de apertura económica de China. El empresario español Antonio Miguel Carmona ha firmado un acuerdo con el Gobierno de la provincia de Hainan para poner en marcha la primera oficina de representación vinculada al nuevo Puerto de Libre Comercio de la isla, ya operativa y concebida como el primer enlace con España y Latinoamérica.

Según el relato facilitado, el acuerdo se cerró el pasado 20 de diciembre, dos días después de la inauguración oficial del Puerto de Libre Comercio de Hainan, el 18 de diciembre. La nueva estructura se ha diseñado para canalizar inversiones internacionales hacia la provincia, que las autoridades chinas presentan como un futuro “nuevo Hong Kong” dentro de Asia. La presencia de Carmona en los actos oficiales fue recogida por los noticiarios nacionales chinos, lo que refleja el interés político de Pekín en el proyecto.

La oficina permite que empresas españolas y latinoamericanas introduzcan productos y servicios en Hainan sin aranceles, con menos requisitos administrativos y con una tributación reducida. Se destaca que el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el de sociedades se fija en el 15% en la isla, y que se eliminan los aranceles y gran parte de las trabas burocráticas que tradicionalmente frenaban a los exportadores. Uno de los colaboradores de Carmona asegura que en el primer día de actividad ya trabajan con diez empresas y que la página web estará operativa a partir del 7 de enero.

El acuerdo incluye una estructura coparticipada: la oficina se comparte entre el Gobierno de Hainan y la Asociación de Amistad China‑España que preside Carmona. El gobernador Liu Xiaoming ha subrayado que esta oficina será la puerta de entrada para las empresas que quieran llegar a China a través de Hainan, y ha recordado que el empresario español abrió semanas antes otra oficina en Shenzhen, considerada capital tecnológica de Asia.

Hainan, “sur del mar” en chino, es una isla de unos 34.000 kilómetros cuadrados y alrededor de 12 millones de habitantes, situada al sur del estrecho de Qiongzhou. Deng Xiaoping la declaró Zona Económica Especial, pero es ahora, con el impulso de Xi Jinping y Liu Xiaoming, cuando se proyecta como un espacio clave para inversores, exportadores e importadores.

Carmona, que ha sido vicepresidente de Iberdrola, parlamentario y candidato a la alcaldía de Madrid, es hoy consejero y presidente ejecutivo de varias compañías y profesor en la Universidad de Beijing UIBE. El texto destaca que es uno de los pocos empresarios españoles reconocidos formalmente por el Gobierno de la República Popular China.