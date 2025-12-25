El oro bate su récord histórico: qué se esconde tras el rally y por qué no necesariamente indica otra Gran Recesión

Las pantallas de mercado, ahora bañadas en un dorado resplandor, vuelven a ser protagonistas en las salas de negociación.

Por primera vez en su historia, la onza de oro ha superado los 4.500 dólares, acumulando un impresionante incremento superior al 70% en el último año y logrando su mejor desempeño desde 1979.

Este ascenso se produce en un contexto nada alentador: desaceleración económica mundial, tensiones comerciales, un mercado laboral estadounidense debilitado y expectativas claras de que la Reserva Federal continuará recortando los tipos de interés hasta 2026.

Así, surge una pregunta que muchos se formulan en susurros: ¿se trata simplemente de un refugio lógico o es el preludio de una nueva crisis económica global?

El oro en máximos históricos: cifras que impresionan

Los números son contundentes:

La onza ha alcanzado los 4.500 dólares por primera vez, tras registrar incrementos diarios cercanos al 1%.

por primera vez, tras registrar incrementos diarios cercanos al 1%. Este metal precioso ha experimentado una revalorización de más del 70% durante 2025 , marcando su mejor año desde finales de los setenta.

, marcando su mejor año desde finales de los setenta. En solo un mes, su precio ha aumentado cerca del 11%, una velocidad más típica de activos especulativos que de un refugio habitual.

Detrás de este rally se observa un patrón que también afecta a otros metales:

La plata ha alcanzado récords, superando los 72 dólares por onza y acumulando incrementos del 150% en lo que va del año.

ha alcanzado récords, superando los y acumulando incrementos del en lo que va del año. Metales como el cobre también se han unido a esta tendencia, reflejando tanto la búsqueda de refugio como las expectativas sobre la economía real.

Simultáneamente, análisis del mercado indican que el oro:

Ha superado niveles previos (3.600, 4.000, 4.100 dólares) en una escalada casi continua durante 2025.

Se ha consolidado como uno de los activos más rentables del año, superando a muchos índices bursátiles.

No se trata simplemente de un repunte técnico. Este fenómeno responde a una serie de fuerzas subyacentes que conectan el temor a una nueva crisis con un cambio estructural en cómo los grandes actores se protegen frente a la deuda, la inflación y el dólar.

Por qué el oro se dispara: refugio, bancos centrales y tipos a la baja

El rally del oro durante 2025 tiene tres motores principales:

Reservas de bancos centrales y diversificación monetaria Los bancos centrales de economías emergentes han incrementado significativamente sus compras de oro para diversificar sus reservas y reducir su dependencia del dólar.

El Banco Central de China destaca entre los compradores más activos, con adquisiciones que analistas consideran superiores a las cifras oficiales reportadas, utilizando el oro como activo geoestratégico.

destaca entre los compradores más activos, con adquisiciones que analistas consideran superiores a las cifras oficiales reportadas, utilizando el oro como activo geoestratégico. Por ejemplo, el Banco Central de los EAU aumentó sus reservas de oro un 26% a inicios de 2025. Esta demanda institucional establece un sólido suelo para los precios y sugiere que el oro ya no es solo un refugio para particulares; se ha convertido en una pieza clave dentro del tablero monetario global. Reserva Federal: tipos bajos hoy, recortes adicionales mañana La Reserva Federal ya ha reducido tres veces consecutivas su tipo de interés referencia este año debido a la debilidad en el mercado laboral.

ya ha reducido tres veces consecutivas su tipo de interés referencia este año debido a la debilidad en el mercado laboral. La tasa de desempleo en EE. UU. ha ascendido al 4,6% , alcanzando su nivel más alto desde 2021; mientras tanto, la creación de empleo se ha enfriado a unos 35.000 puestos al mes .

ha ascendido al , alcanzando su nivel más alto desde 2021; mientras tanto, la creación de empleo se ha enfriado a unos . El consenso del mercado anticipa que la Fed seguirá bajando los tipos el próximo año; este mensaje ha impulsado con fuerza tanto al oro como a la plata. Cuando los tipos reales disminuyen o se tornan negativos, mantener efectivo o deuda pública pierde atractivo frente a activos que no generan intereses pero preservan valor a largo plazo, como es el caso del oro. Incertidumbre geopolítica, proteccionismo y deuda récord La intensificación de las guerras comerciales , aranceles y la incertidumbre regulatoria han socavado la confianza en el comercio global.

, aranceles y la incertidumbre regulatoria han socavado la confianza en el comercio global. A nivel mundial, la deuda está casi un 25% por encima del nivel previo a la pandemia; ya estaba en máximos históricos antes del estallido sanitario.

del nivel previo a la pandemia; ya estaba en máximos históricos antes del estallido sanitario. Organismos internacionales advierten sobre riesgos combinados relacionados con: crecimiento global débil, mayor proteccionismo, tensiones geopolíticas, vulnerabilidades financieras asociadas a la deuda.

En este contexto incierto, el oro actúa como una especie de póliza contra escenarios extremos: inflación persistente, crisis de deuda o episodios agudos de volatilidad financiera.

¿Se avecina otra crisis económica mundial?

El ascenso del oro hacia máximos históricos evoca inevitablemente momentos pasados marcados por tensiones globales, como finales de los setenta o tras la crisis financiera del 2008. Pero surge una pregunta crucial: ¿las señales actuales sugieren un nuevo terremoto sistémico?

Es fundamental observar tres planos simultáneamente:

1. La situación macroeconómica global: débil pero no colapsada

En cuanto al crecimiento mundial , las previsiones recientes apuntan a una expansión entre el 2,2%-2,6% , claramente por debajo del promedio registrado durante la última década.

, las previsiones recientes apuntan a una expansión entre el , claramente por debajo del promedio registrado durante la última década. Organismos como la ONU , el FMI y el Banco Mundial coinciden al señalar varios riesgos: inflación alimentaria aún elevada en muchos países, tensiones comerciales y arancelarias, niveles insostenibles tanto en deuda pública como privada si los tipos volvieran a aumentar, inversión global débil junto con crecientes disparidades entre economías avanzadas y países en desarrollo.

, el y el coinciden al señalar varios riesgos:

El entorno es frágil y susceptible a sobresaltos; sin embargo, por ahora no hay indicios claros de una recesión sincronizada a nivel global. El verdadero peligro radica más bien en una serie continua de crisis regionales o financieras que en un colapso inmediato del sistema económico actual.

2. Estados Unidos: crecimiento fuerte externamente pero inestabilidad interna

La situación en Estados Unidos es especialmente relevante ya que influye considerablemente sobre el comportamiento del oro:

El PIB crece anualmente al ritmo del 4,3% durante el tercer trimestre; es su mayor incremento en dos años gracias al gasto tanto doméstico como gubernamental.

durante el tercer trimestre; es su mayor incremento en dos años gracias al gasto tanto doméstico como gubernamental. No obstante: el mercado laboral muestra signos evidentes de debilidad, aumenta la tasa de desempleo, hay desaceleración en la creación de empleo, persiste una inflación preocupante como problema latente.



Se presenta así una combinación incómoda: crecimiento robusto momentáneo acompañado por desequilibrios que podrían desencadenar un aterrizaje brusco si se deteriora la confianza o si el proteccionismo afecta negativamente las inversiones. Esta contradicción explica por qué, pese al buen dato del PIB estadounidense, el oro continúa subiendo como refugio seguro.

3. Mercados financieros: volatilidad y lecciones aprendidas desde 2025

Este año ha estado marcado por episodios significativos de turbulencia bursátil relacionados con:

aumento constante en aranceles y guerras comerciales,,,,,,

temores acerca de una posible recesión económica hacia finales de 2025,,,,

así como presiones políticas sobre instituciones como la propia Reserva Federal .,,,

Al mismo tiempo han crecido las alertas concernientes sobre:

auge del trading automático capaz amplificar caídas durante momentos críticos,

vulnerabilidad inherente tanto a deuda pública como privada ante cualquier repunte inesperado,,,

posibilidad realista correcciones drásticas dentro activos cuyos precios han subido debido principalmente liquidez disponible .,,,

Por ahora no existe evento detonante comparable ala quiebra Lehman Brothers , sin embargo sí hay ambiente donde pequeños shocks pueden diseminarse rápidamente . En este ecosistema , actuación metal dorado actúa termómetro ansiedad colectiva : cuanto más asciende valor , más evidente resulta miedo ante errores políticos o crisis relacionadas deuda .,,,,,,

Lo que dice (y lo que no dice) el oro

La creciente cotización del oro transmite varias señales inequívocas:

Hay una creciente sensación generalizada desconfianza respecto capacidad divisas deuda pública preservar valor largo plazo .,,,,,

Bancos centrales grandes inversores buscan activamente activos tangibles líquidos red seguridad .,,,,,

Mercado anticipa ciclo prolongado tipos interés bajos Estados Unidos , reduciendo atractivo relativo renta fija .,,,

Tensiones geopolíticas comerciales percibidas no episodios aislados sino nuevo marco contexto .[2,[4,[6,[8,[10,[12,]

Sin embargo , metal dorado tampoco anuncia fecha forma concreta crisis inminente . Muchos episodios históricos anticiparon problemas luego materializados ; otros simplemente sirvieron seguro caro frente riesgos nunca llegaron estallar . Lo cierto es deja claro mundo económico actual transita zona gris : alejado colapso inmediato , pero cada vez más distante estabilidad prometida tras pandemia .

En este estado constante incertidumbre , brillo dorado menos presagio apocalíptico recordatorio incómodo : cuando confianza reglas juego flaquea , refugio deja ser opción exótica convierte lenguaje común entre bancos centrales , gobiernos e inversores . Hoy ese lenguaje resuena más fuerte que nunca , resonando con notas doradas.