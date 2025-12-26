Cierra 2025, el año de los aranceles de Trump: apretó las clavijas al comercio mundial y la economía respondió mejor de lo esperado

Los aranceles que Donald Trump anunció a lo largo de 2025 generaron un tsunami de incertidumbre que afectó las decisiones de bancos centrales, gobiernos, empresas y consumidores.

Sin embargo, los datos finales revelan que la economía mundial mostró una resistencia mayor a la esperada: la inflación se situó cerca del 2% en la eurozona, el crecimiento alcanzó su potencial y el desempleo se mantuvo en mínimos históricos desde la creación del euro.

Esta capacidad de aguante sorprendió a muchos analistas. De inicio, medidas como el 20% sobre productos chinos (10% ya en vigor y otro 10% programado), el 25% sobre importaciones de aliados como México y Canadá (suspendido temporalmente), así como el 25% al acero y aluminio, llevaron a un acumulamiento masivo de importaciones en EEUU, incrementaron las expectativas inflacionarias y provocaron caídas en las bolsas.

El BCE revisó a la baja su previsión de crecimiento para la eurozona en 0,2 puntos para 2025-2026 debido a las disrupciones en las cadenas de suministro. No obstante, el PIB mundial logró evitar contracciones severas, mientras que España ajustó su proyección al 3%.

Medidas clave y su implementación

Trump convirtió los aranceles en el eje central de su política para proteger industrias nacionales, repatriar manufactura y corregir déficits comerciales. Entre sus objetivos figuraron reducir la inmigración ilegal y combatir el tráfico de drogas como el fentanilo proveniente de México, Canadá y China.

A China : Un 20% sobre electrónicos, maquinaria y ropa, afectando unos 430.000 millones de dólares anuales.

: Un 20% sobre electrónicos, maquinaria y ropa, afectando unos 430.000 millones de dólares anuales. A la UE : Un 25% sobre automóviles y componentes, impactando a marcas como Volkswagen y BMW .

: Un 25% sobre automóviles y componentes, impactando a marcas como y . A México y Canadá : Un 25% sobre productos con entrada en vigor prevista para el 4 de marzo.

: Un 25% sobre productos con entrada en vigor prevista para el 4 de marzo. Universal: Propuestas recíprocas del 10-20%, congeladas tras negociaciones por concesiones como compras energéticas a EEUU.

Estas tarifas operaron como un shock negativo en la oferta, encareciendo bienes y disminuyendo la eficiencia económica según lo indican tanto teoría como evidencia empírica. Un estudio de BBVA Research estimó una caída del PIB mundial de -0,3 puntos por un incremento del 10%; si todos los países respondieran, podría llegar a ser -4 puntos.

Incertidumbre y reacciones iniciales

La incertidumbre alcanzó niveles superiores a los vividos durante la pandemia de Covid, lo que llevó a posponer inversiones y alterar cadenas globales. Empresas como Ford, General Motors y Tesla se encontraron con aumentos en los costos de fabricación debido al suministro de piezas desde México y Canadá.

Efectos observados en EEUU:

Inflación elevada al 3%, según declaraciones de Jerome Powell , presidente de la Fed.

, presidente de la Fed. Descenso en la confianza tanto del consumidor como del PMI.

Represalias: Canadá impuso un arancel del 25% sobre bienes estadounidenses por valor de 155.000 millones (agricultura, tecnología).

En Europa, según informes de CaixaBank Research, se previó una caída del PIB del -0,4% para la UE; mientras que para España, se estimó una reducción del -0,2% gracias a una menor exposición al conflicto comercial. El FMI ajustó sus proyecciones globales a un crecimiento del 2,3%, bajando desde el anterior 2,9%. El índice bursátil S&P 500 cayó un 3,2%, reflejando esa volatilidad .

Disrupciones logísticas: Se registraron retrasos en puertos y escasez temporal .

El nearshoring en México se vio frenado por reconsideraciones en inversiones .

El BCE, por su parte, mantuvo los tipos al 2% pero elevó sus previsiones finales. La ratificación del acuerdo Mercosur fue pospuesta debido al bloqueo por parte de naciones como Francia e Italia .

Respuesta económica: mejor resultado del esperado

Al cierre de 2025, la economía global mostró una notable resiliencia. La inflación anual se situó en el 2% para la eurozona; además, el crecimiento estuvo cerca del potencial mientras que el desempleo alcanzaba niveles mínimos desde1999 . Durante este periodo, Trump logró negociar rebajas: los aranceles definitivos se fijaron al 10% a cambio de inversiones y compras energéticas desde UE .

Región Impacto estimado inicial (pp PIB) Resultado 2025 Mundial -0,3 a -4 (escenario guerra) Crecimiento sólido; inflación controlada Eurozona -0,4 Crecimiento potencial; tipos al 2% España -0,2 a -0,3 +3% PIB EEUU Inflación al 3%; recesión probable Turbulencias presentes; votantes castigan en locales

Modelos económicos basados en input-output multirregionales confirmaron distorsiones; sin embargo, las adaptaciones lograron mitigar los daños sufridos . Las empresas reconfiguraron sus proveedores; además, la UE redujo tasas sobre productos industriales provenientes de EE.UU..

Instituciones como AIReF y FUNCAS señalaron canales críticos: caída en exportaciones e inflación importada junto con una menor inversión debido a la incertidumbre . Aun así, el PIB español resistió gracias a su menor dependencia respecto a exportaciones hacia EE.UU. (34,9% apertura proyectada para 2024) .

Lecciones aprendidas y conclusión del año

La estrategia adoptada por Trump generó tensiones geopolíticas con China, aunque finalmente se evitó una guerra comercial total gracias a negociaciones continuas. Los mercados lograron estabilizarse tras las turbulencias iniciales; incluso la UE selló acuerdos durante los meses estivales.

En América Latina, tanto México como Brasil experimentaron dificultades en sectores clave como el automotriz y la agricultura. Sin embargo, el nearshoring parcial continuó presente. A nivel global, aunque el proteccionismo desaceleró ciertas dinámicas económicas, no llegó a paralizarlas completamente; así lo indica también un ajuste reciente realizado por el FMI respecto a sus proyecciones, aunque se cerró con resultados superiores a lo esperado.

Rafael Doménech, desde BBVA Research, advirtió sobre posibles efectos sistémicos si se produjera una escalada adicional; no obstante, fue la racionalidad la que impuso freno ante tales situaciones. Por su parte, bancos centrales como el BCE o la Fed ajustaron sus políticas ante una inflación persistente que marcaba tendencia.

Las multinacionales revisaron sus planes estratégicos, especialmente en sectores como el automotriz y el tecnológico, priorizando ahora más que nunca la estabilidad operativa. Los consumidores notaron precios elevados, pero mantuvieron su poder adquisitivo intacto hasta cierto punto.

Este año ha demostrado que, si bien el comercio mundial puede doblarse ante presiones proteccionistas, no llega a romperse. La economía global ha demostrado ser más ágil e impredecible de lo que muchos anticipaban. Con la vista puesta en un nuevo año fiscal que comienza pronto, este panorama invita a una cautela renovada ante lo que pueda traer el futuro.