Nos meten la mano en el bolsillo.

Para mejorar la Justicia, acelerar las listas de espera o potenciar la asistencia al ciudadano en las ventanillas oficiales, nada.

Todo para ellos y de las formas más perversas.

El Partido Popular ha centrado su atención en la baliza V16, un dispositivo que reemplaza a los triángulos de emergencia y que se volverá obligatorio para todos los vehículos matriculados en España a partir del 1 de enero de 2026.

Esteban González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo y nada sospechoso de ser muy crñitico con los socialistas, ha denunciado que se trata de un «nuevo impuesto» y un «aguinaldo» para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y yiene razón, porque que cada familia deberá abonar unos 40 euros por cada unidad –hasta 80 euros si poseen dos coches– lo que supondrá una recaudación superior a los 300 millones de euros solo en concepto de IVA.

No se trata de una normativa común en Europa. España es el único país que la exige, mientras que en el resto del continente continúan utilizando los triángulos tradicionales.

La DGT sostiene que esta medida incrementa la seguridad vial: permite geolocalizar el vehículo averiado, envía alertas automáticamente y evita que el conductor salga a una carretera donde cada año son atropelladas unas 25 personas al colocar triángulos. Sin embargo, el PP argumenta que, si realmente se trata de seguridad, no debería suponer un coste para los ciudadanos.

«Pagar impuestos es algo correcto, pero para un Gobierno corrupto genera descontento», señala González Pons, quien también recuerda las 100 subidas de impuestos del Ejecutivo y cómo la inflación afecta al precio de la cesta básica.

Críticas políticas y análisis del costo

En sus declaraciones del 26 de diciembre, González Pons no se ha andado con rodeos. Ha solicitado la exención del IVA para la baliza y se ha cuestionado su obligatoriedad, especialmente porque llega justo en plena «cuesta de enero» tras las festividades navideñas. Calcula que con 20 millones de vehículos, el IVA al 21% sobre balizas de 40 euros podría generar esos mismos 300 millones para las arcas públicas. El PP considera este impuesto como uno más dentro del contexto fiscal adverso que afecta a la clase media.

Coste por familia : 40 euros (un coche), 80 euros (dos coches).

: (un coche), (dos coches). Recaudación estimada : Más de 300 millones en IVA .

: Más de . Comparativa europea: Solo en España es obligatoria la V16 conectada; otros países utilizan triángulos.

La DGT insiste en que no hay intención de multar y que el dispositivo realmente mejora la seguridad, pero el PP reclama elecciones para garantizar que «los españoles paguemos solo lo que podamos asumir».

Estafas y advertencias al consumidor

Mientras avanza el debate político, también surgen problemas prácticos. Organizaciones como FACUA y OCU han alertado sobre estafas en plataformas online. Se están vendiendo balizas V16 «homologadas» con el sello de la DGT, pero sin conectividad a los servicios telemáticos 3.0, cuyo uso será obligatorio desde 2026. Estas balizas perderán validez y violan leyes sobre defensa del consumidor y competencia desleal.

Desde FACUA, se ha presentado una denuncia contra empresas como Amazon, AliExpress, y Leroy Merlin, por no informar adecuadamente sobre la caducidad de estas balizas. «Es publicidad engañosa», afirman, exigiendo sanciones y avisos claros. Los consumidores afectados pueden solicitar reembolsos por compras engañosas.

Requisitos obligatorios : Homologación por parte de la DGT , conectividad y geolocalización.

: Homologación por parte de la , conectividad y geolocalización. Plataformas implicadas : Amazon , AliExpress , y Leroy Merlin .

: , , y . Derechos del consumidor: Posibilidad de reembolso si se compró bajo engaño.

La DGT mantiene una lista oficial con modelos homologados disponible en su página web, pero desde FACUA critican su falta de acción ante fraudes masivos y piden mayor comunicación para prevenir estafas. Algunos vendedores utilizan el logotipo de la DGT en productos no conectados, lo cual confunde a los usuarios al momento de adquirirlos.

¿Seguridad o experimento fallido?

La baliza V16 emite luz y transmite la ubicación exacta del vehículo averiado a los servicios de emergencia, reduciendo así riesgos potenciales. La visión optimista desde la DGT es clara: representa un avance significativo al reemplazar triángulos que requieren salir del coche en situaciones peligrosas. Sin embargo, sus detractores tildan esta medida como un «experimento» o un «impuesto encubierto sobre movilidad», especialmente al tratarse de una decisión unilateral adoptada solo por España.

Surgen preocupaciones sobre su interoperabilidad: vehículos extranjeros no necesitan contar con V16 en carreteras españolas; solo deben cumplir su normativa específica. Además, plataformas como Correos tienen existencias antiguas sin vender, mientras circulan rumores infundados en redes sociales sobre fraudes o retrasos relacionados con esta norma.

Aspecto Triángulos actuales Baliza V16 Uso Manual, salida del vehículo Automática, geolocalizada Seguridad Riesgo elevado (25 muertes/año) Disminuye salidas a carretera Coste Ya poseídos 40€ medio, homologada Obligatoriedad Hasta 31 dic 2025 Desde 1 ene 2026, solo España

La DGT advierte que las multas por no señalizar pueden alcanzar hasta los 200 euros; sin embargo, priorizan una adaptación voluntaria. Por su parte, FACUA insta a verificar siempre la homologación en su sitio web antes de realizar cualquier compra.

El PP conecta este asunto con críticas más amplias: inflación descontrolada, corrupción persistente y presión fiscal creciente. «Un Gobierno que aumenta impuestos hasta 100 veces empobrece a la clase media», sostiene González Pons. Mientras tanto, conductores apresuran sus compras para hacerse con modelos válidos antes del plazo límite, entre ofertas dudosas y debates acalorados.

La controversia pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿es este un avance hacia una mayor seguridad o simplemente una carga adicional justificada únicamente por razones recaudatorias? Con tan solo unos días antes del cambio normativo, muchos optan por adquirir productos seguros; no obstante, el eco político promete mantener vivas las tensiones hasta bien entrado 2026.