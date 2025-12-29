Los oscuros secretos de Zapatero y su fortuna como embajador de las dictaduras venezolana y china

Una panda de mangantes.

Y todos millonarios.

José Luis Rodríguez Zapatero, quien fuera presidente del Gobierno español, ha transitado de La Moncloa a un papel de embajador no oficial que despierta serias dudas.

Su cercanía a la narcodictadura de Nicolás Maduro, junto con negocios poco claros, lo han situado en el centro de recientes controversias.

En las últimas horas, medios como El Debate han analizado cuánto dinero ha ganado a expensas de España, asociándolo a rescates aéreos y transacciones financieras en Panamá.

Esta compleja red de conexiones no solo involucra a Zapatero, sino también a su círculo cercano y al actual Gobierno Sánchez.

Actúa como un canciller informal para Sánchez, siendo clave en su ascenso dentro de la Internacional Socialista gracias al apoyo madurista.

Su influencia se extiende hacia China y Latinoamérica, con vínculos que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sigue con atención.

La conexión con Plus Ultra y el banco panameño

Uno de los hilos más complicados une a Plus Ultra, una aerolínea rescatada con fondos públicos españoles, con Zapatero y un banco panameño crucial en operaciones relacionadas con Venezuela. El vínculo entre Plus Ultra y Zapatero se evidencia tras el Banco Panameño, implicado en el rescate millonario de la compañía. Documentos revelan que esta entidad financiera, opaca y asociada a redes chavistas, facilitó movimientos financieros sospechosos.

La familia del venezolano Camilo Ibrahim, socio de Rodolfo Reyes, controló hasta al menos mayo de 2021 a Panacorp Casa de Valores, una pieza clave en toda la operación. Esta casa panameña sirvió como puente para flujos financieros entre Venezuela y España. Según investigaciones recientes, Panacorp gestionó transacciones que beneficiaron a intermediarios cercanos al expresidente. El rescate estatal de Plus Ultra, por 53 millones de euros en 2021, genera interrogantes: ¿intercedió Zapatero para facilitar el proceso por su influencia en círculos maduristas?

Plus Ultra : Recibió apoyo público pese a irregularidades, con accionistas venezolanos al 19%.

: Recibió apoyo público pese a irregularidades, con accionistas venezolanos al 19%. Banco panameño : Canalizó pagos opacos, bajo investigación por lavado.

: Canalizó pagos opacos, bajo investigación por lavado. Panacorp: Controlado por la familia Ibrahim hasta 2021, esencial en el engranaje financiero.

Estos vínculos no son simples coincidencias. Se ha señalado a Zapatero como lobista del régimen madurista, facilitando vuelos privados y pagos desde Caracas, según declaraciones de comisionistas como Víctor de Aldama en septiembre de 2025.

Importante reseñar que la ayuda de Sánchez a Plus Ultra ha tenido varios beneficiarios: permitió, por ejemplo, al régimen comunista cubano disfrutar de vuelos oficiales VIP y rutas comerciales.

La inyección de 53 millones de euros de fondos españoles en Plus Ultra ha insuflado oxígeno al régimen castrista, que ha convertido la aerolínea en su compañía de cabecera ante el declive de Cubana de Aviación y la venezolana Conviasa

¿Cuánto dinero ha ganado Zapatero a costa de España?

La pregunta que cada vez más gente se hace es ¿cuánto dinero ha obtenido Zapatero a expensas del Estado español? Las cifras estimadas superan varios millones de euros, provenientes de su papel como mediador en negociaciones venezolanas y rescates públicos. Su pensión vitalicia anual de 80.000 euros como ex presidente parece insuficiente frente a los ingresos adicionales por consultorías y sus embajadas informales.

Y es que viendo a qué países ha representado o ha defendido sus intereses, cabe concluir que nuestro ex presidente se ha convertido en embajador informal de los torturadores chavistas y en un lobista que ha tejido una red repleta de comisiones. Informes policiales lo vinculan a vuelos privados con chavistas y pagos millonarios mientras España sufragaba rescates a empresas conectadas. Se estima que sus gestiones en Venezuela le han reportado al menos varios millones desde 2015. Esto incluye honorarios por mediar diálogos con la oposición financiados por la dictadura. Además, se añaden inyecciones chinas, como los 15.000 euros aportados por su socio Fangyong Du al think tank Gate Center, fundado por él.

El esquema de ingresos del ex presidente puede resumirse en una tabla como la siguiente:

Concepto Monto estimado (euros) Origen principal Pensión ex presidente 80.000 anuales Estado español Comisiones venezolanas Millones (no precisado) Dictadura venezolana Consultorías chinas Cientos de miles Socios como Fangyong Du Mediaciones rescates Vinculado a millones Plus Ultra y Panamá

Aunque Zapatero niega cualquier irregularidad, el CNI denegó la nacionalidad española a Fangyong Du debido a riesgos para la seguridad nacional. Este inversor chino, conocido también como Miguel Duch, actualmente trabaja para el Grupo de Puebla, cofundado por el expresidente, así como para el Banco BRICS gracias a su mediación.

Zapatero como canciller oficioso de Sánchez

Desde que Zapatero fue esencial para que Sánchez asumiera la dirección de la Internacional Socialista con el respaldo de la dictadura venezolana, se le percibe como canciller oficioso. Su papel es fundamental en Hispanoamerica y China guiando la política exterior del gobierno actual. Se sabe que ha conectado a Sánchez con líderes hispanoamericanos izquierdistas mediante su exministro Miguel Ángel Moratinos. Ademas, el ex presidente no ha tenido reparos en defender abiertamente a la dictadura venezolana pese a que ya incluso la ONU reconoce la existencia de miles de opositores asesinados y torturados por el chavismo.

Esta influencia arroja luz sobre movimientos diplomáticos extraños: desde el «Delcygate» con el polemico aterrizaje de la vicedictadora venezolana en Barajas Delcy Rodríguez, hasta presiones para obtener fondos europeos. Además, Zapatero actúa como intermediario con la dictadura china promoviendo acercamientos incluso ante las sanciones estadounidenses dirigidas contra empresas chinas aliadas. Y es que mientras el expresidente dice trabajar por el «diálogo y paz», sus aliados chinos militarizan mares y sus amigos chavistas oprimen voces disidentes. ¿Coincidencia o estrategia destinada al enriquecimiento personal?

La relación de Zapatero con la dictadura venezolana se remonta a 2015, año en que salió del poder dejando a España en una situación económica de quiebra técnica, para dedicarse plenamente a Venezuela. Su campaña para retirar tropas españolas de Iraq ya había distanciado al país ibérico respecto a aliados tradicionales como EE.UU. Ahora, con Sánchez al mando, los rescates como el caso de Plus Ultra, vinculado también con empresarios venezolanos, cuestionan si España está financiando redes chavistas través del propio Zapatero.

Las posibles consecuencias son evidentes: investigaciones judiciales podrían extenderse hacia él mismo. La UCO ya está documentando tramas relacionadas con mascarillas y comisiones que tocan su órbita. Si estalla lo que algunos llaman «la bomba ZP», podría eclipsar escándalos menores como los casos Koldo o Ábalos. Desde un punto diplomático, las tensiones con Washington podrían agudizarse debido a su giro prochino y chavista.