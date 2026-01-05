El Gobierno Sánchez es el único ejecutivo europeo que impone la baliza V-16: multas de 80 euros pero no te quitan puntos

La baliza V-16 se convierte en un requisito para todos los vehículos que transitan por las carreteras españolas.

Este dispositivo luminoso y conectado sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia, que quedarán obsoletos desde el 1 de enero de 2026 (aunque pueden seguir usándose en caso de una avería o accidente en la vía). La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido implementarlo para ‘incrementar la seguridad vial’, evitando que los conductores tengan que bajar a la calzada en caso de averías o accidentes.

Con esta medida, España se posiciona como pionera en Europa. Hasta ahora, ningún otro país del continente ha legislado sobre un dispositivo similar, según las normativas revisadas.

La baliza debe contar con la homologación de laboratorios como IDIADA o LCOE, y al activarse enviará la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0 de forma anónima.

Requisitos esenciales para cumplir con la normativa

Desde la DGT han aclarado que no se busca una multa masiva al comienzo de la implementación. La subdirectora Ana Blanco lo dejó claro en Cadena Ser: «No hay vocación de multar, nuestro objetivo es aportar seguridad». Sin embargo, es importante recordar que la Guardia Civil tiene la facultad de sancionar.

Vehículos obligados : Turismos, furgonetas, autobuses, camiones y vehículos mixtos. Las motocicletas están exentas, aunque se recomienda su uso.

: Turismos, furgonetas, autobuses, camiones y vehículos mixtos. Las motocicletas están exentas, aunque se recomienda su uso. Uso correcto : Debe guardarse cargada en la guantera o en un lugar accesible. Se activa y coloca en el techo sin necesidad de salir del coche.

: Debe guardarse cargada en la guantera o en un lugar accesible. Se activa y coloca en el techo sin necesidad de salir del coche. Homologación : Solo se permiten modelos certificados. La DGT ha retirado licencias a varios dispositivos por falta de renovación.

: Solo se permiten modelos certificados. La ha retirado licencias a varios dispositivos por falta de renovación. Geolocalización: Envía la posición anónima solo en situaciones de emergencia, sin rastrear al conductor.

Organizaciones como Facua argumentan que las balizas adquiridas antes de que se retiraran las homologaciones siguen siendo válidas siempre que cumplan con las especificaciones técnicas.

Multas: 80 euros sin pérdida de puntos, pero atención a agravantes

Circular sin la baliza V-16 homologada se considera una infracción leve: conlleva una multa de 80 euros, igual que sucedía anteriormente con los triángulos. Si se paga pronto, el importe se reduce a 40 euros y no hay pérdida de puntos del carné. La DGT asegura que habrá flexibilidad inicial, especialmente durante las fiestas navideñas, informando antes de imponer sanciones.

No obstante, existen diferencias entre fuentes sobre el tema. Algunas elevan el importe a 200 euros si no se señaliza correctamente durante una emergencia, considerándolo un acto grave por negligencia. Fuentes oficiales como la DGT y RTVE mantienen que el importe básico es efectivamente 80 euros.

Infracción Multa Puntos Notas No llevar baliza V-16 80 € (40 € pronto pago) 0 Infracción leve No señalizar en avería Hasta 200 € 0 (salvo agravantes) Si deriva en accidente Sin chaleco al salir 200 € -4 Sigue siendo obligatorio

La confusión está presente: circulan rumores sobre multas exorbitantes de hasta 30.000 euros o penas privativas de libertad, desmentidos por medios como RTVE y la propia DGT. Abogados como Jordi Marí (ARAG) subrayan que esta infracción no implica pérdida de puntos, a diferencia de otros delitos como conducir bajo los efectos del alcohol (4-6), uso indebido del móvil (3-6) o excesos en velocidad (6).

Confusión dentro de la DGT y beneficios del uso de la V-16

La DGT ha recibido críticas por carecer de claridad en sus comunicados. Su director, Pere Navarro, ha rechazado categóricamente cualquier posibilidad de prórrogas. Algunos conductores todavía utilizan triángulos, los cuales son tolerados temporalmente; sin embargo, no pasarán ITV debido a esto.

Las ventajas son evidentes:

Seguridad: Disminuye el riesgo de atropellos al evitar salir del vehículo en carretera. Su luz visible alerta a otros conductores cercanos y navegadores. Privacidad: Funciona con una SIM anónima; no requiere DNI ni datos personales. Solo transmite ubicación cuando está activada. Facilidad: Dispositivos como el modelo FaseLight o el iWottoLight, cuentan con aplicaciones SOS Alert integradas para mayor comodidad.

Fabricantes como Wottoline advierten sobre la importancia de distinguir entre balizas homologadas y luces simples no autorizadas. La estimación es que unos 25 millones de vehículos estarán sujetos a esta nueva normativa según lo indicado por la DGT.

En 2025 ya hubo cambios previos: introducción de 90 nuevas señales y reformas orientadas hacia la descarbonización del parque automovilístico español. La V-16 va alineada con el objetivo más amplio de modernizar nuestra movilidad.

Impacto económico y recomendaciones prácticas

Este nuevo requisito representa un gasto adicional para los conductores: las balizas homologadas tienen un coste que oscila entre los 30 y los 100 euros. No es necesario contratar un servicio con operadoras ya que utilizan una SIM integrada para su funcionamiento. Mantener toda la documentación en orden ayudará a evitar contratiempos.

Es recomendable revisar periódicamente la batería del dispositivo.

Adquirirlo en establecimientos confiables y asegurarse del sello oficial de homologación por parte de la DGT .

. En caso de emergencia: activa el dispositivo, colócalo en el techo del coche y permanece dentro si te sientes inseguro.

Si una situación derivada por no señalizar provoca un accidente grave, las aseguradoras podrían reclamar daños al conductor por negligencia. En casos extremos donde haya lesiones o pérdidas humanas involucradas, podrían enfrentarse incluso a penas privativas de libertad que van hasta cuatro años.

La insistencia desde la DGT es clara: «Esto mejora la seguridad para todos». Con un periodo inicial flexible para adaptarse a estas novedades normativas, lo cierto es que estamos ante una regulación única en todo Europa.

Este cambio promete iniciar un 2026 más seguro para todos aquellos que transiten por las carreteras españolas, donde tecnología y seguridad se dan cita para proteger vidas sin complicaciones superfluas.