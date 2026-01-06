Hoy vengo con los datos que desmontan el relato del “España va como un cohete” en empleo. No son opiniones: son cifras de la Contabilidad Regional del INE comparando 2008 vs 2024 por sectores.

Y lo que sale es brutal:

📌 En 16 años, España solo ha creado 689.200 empleos netos: de 21,312 millones a 22,001 millones. Eso es un +3,2% en todo un ciclo completo (crisis, “recuperación” y “mejor momento de la historia”).

Pero lo realmente demoledor es dónde se ha destruido empleo y dónde se ha inflado.

✅ Los grandes perdedores (empleo destruido)

Construcción: -868.200 empleos (-35,3%)

Industria: -419.600 (-14,3%)

Agricultura: -87.000 (-10,2%)

Banca y seguros: -47.200 (-11,4%)

➡️ Es decir: los sectores que generan productividad, inversión y salarios sostenibles son los que más han perdido.

✅ Los grandes ganadores (y aquí está el truco)

Administración Pública: +988.100 empleos (+25,7%)

Actividades profesionales: +600.700 (+26,2%)

Información y comunicaciones: +276.700 (+61,2%)

Y ahora la frase que resume el vídeo: España no crea empleo… lo compra con dinero público.

Porque si quitamos el aumento de Administración Pública, el saldo neto del empleo sería negativo. Así de simple.

💣 El engaño del “más empleo” ¿Sabes por qué parece que hay más empleo?

Porque hay casi un millón más de empleados públicos.

¿Y quién paga eso? Tú. Con tus impuestos, con deuda y con más presión fiscal.

Mientras tanto, el país pierde músculo productivo: menos industria, menos construcción, menos sectores que sostienen la economía real. Y eso no es progreso: es burocratización.

📌 Moraleja: las cifras se pueden maquillar, pero la estructura no. Si la creación de empleo depende del Estado, no estamos creciendo: estamos engordando el gasto.