Si el Gobierno lo permite

Otro de los secretos de Begoña

¿Es Begoña Gómez dominicana… o estamos ante otra cortina de humo?

En los últimos días ha saltado una información llamativa: República Dominicana evita aclarar si ha concedido o no la nacionalidad a Begoña Gómez. Y lo hace alegando privacidad, intimidad y protección constitucional.

El problema no es solo el “morbo” del dato. El problema es lo que implica cuando una cuestión relevante se convierte en un muro de silencio institucional: Si es falso, ¿por qué nadie lo desmiente con claridad y punto? Si es cierto, ¿por qué se intenta blindar la información bajo la excusa de “datos personales” cuando el debate público ya está encendido? ¿Quién gana con la confusión, el ruido y el “no contesto”? Además, existe un elemento clave que muchos desconocen: España y República Dominicana tienen un convenio de doble nacionalidad vigente desde hace décadas.

Es decir, la doble nacionalidad no es una fantasía, existe un marco legal histórico que la permite, y eso hace que el debate sea aún más serio. En paralelo, se ha contado que Manos Limpias pidió al juez Peinado que se investigara esta cuestión… y la petición no prosperó. Mientras tanto, la causa judicial contra Begoña Gómez sigue su curso y continúa bajo investigación (con varios delitos en el procedimiento, según distintas informaciones publicadas).

¿Conclusión? Aquí hay dos opciones: Estamos ante una intoxicación que se usa para desviar la atención y embarrar el debate. Hay una opacidad inaceptable que alimenta sospechas y desconfianza. Y cuando un país vive de la opacidad, lo que se destruye no es la reputación de una persona: se destruye la confianza en las instituciones.

📌 Si quieres que España funcione, lo mínimo exigible es transparencia, reglas claras y cero privilegios.

