El trilero Sánchez promete ahora repartir tierras del Estado entre los jóvenes copiando a otros países tras el fiasco de las viviendas

El amo del PSOE no gobierna: hace como que hace.

Carece de los números necesarios para decidir y, en lugar de asumir el límite, multiplica los gestos.

Y acelera las mentiras para compensar la ausencia de resultados.

Pedro Sánchez simula que da un vuelco al debate sobre la agricultura en España y suelta otra trola más.

Y de las gordas.

En un evento celebrado en San Fernando de Henares, el marido de Begoña se comprometió a movilizar 17.000 fincas rústicas que son propiedad del Estado, con el objetivo de ponerlas a disposición de jóvenes agricultores, mujeres y nuevos profesionales del sector.

Este anuncio, que no es otra cosa que pura propaganda electoral, llega en un momento crucial, ya que el sector agrario clama por soluciones ante el envejecimiento de sus titulares.

La propuesta forma parte de un conjunto de iniciativas publicitarias, diseñadas en teoría para facilitar el acceso a la tierra, que es el principal obstáculo que impide la llegada de nuevas generaciones al campo.

Según ha señalado Sánchez, no se trata de una falta de talento entre los jóvenes, sino de las dificultades para acceder a terrenos.

Las cifras son contundentes: más del 40% de los titulares de explotaciones agrícolas tienen más de 65 años, mientras que solo un 9% cuenta con 40 años o menos. «Son el futuro de nuestro campo», ha afirmado el presidente, enfatizando la necesidad urgente del relevo generacional.

La pieza central del plan es Tierra Joven, una plataforma digital que será gestionada por el Ministerio de Agricultura en colaboración con comunidades autónomas y el sector privado. Esta herramienta se encargará de difundir tanto la oferta como la demanda de tierras agrarias, proporcionando información actualizada sobre financiación, normativa y fiscalidad. El propósito es mejorar la transparencia en el mercado y dar prioridad a jóvenes y mujeres. Su lanzamiento está previsto para los primeros meses de 2026, mediante un real decreto que regulará su funcionamiento.

Asimismo, las 17.000 fincas estatales serán sometidas a una evaluación para determinar su idoneidad agraria. Si cumplen con los requisitos, serán incluidas en la plataforma con preferencia para nuevos proyectos que generen empleo rural. Sánchez ha comparado esta iniciativa con las políticas de vivienda, donde se utilizan terrenos pertenecientes a ministerios como Defensa para edificar. «Vamos a predicar con el ejemplo», ha declarado, aunque algunos críticos señalan que esas promesas habitacionales aún no han dado resultados concretos.

El Gobierno también tiene más planes en mente. Propone que la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 destine el 10% de sus recursos al relevo generacional, superando así el 6% sugerido por la Comisión Europea. Sánchez ha defendido esta ambición frente a quienes abogan por nacionalizar políticas, insistiendo en fortalecer la PAC común.

El contexto del sector agrario

El campo español enfrenta un desafío demográfico considerable. El envejecimiento de los agricultores es un problema presente en toda Europa, pero en España, las cifras son especialmente alarmantes. Apenas un 9% de los titulares son menores de 41 años, tal como se repite en los datos presentados durante el anuncio. La dificultad para acceder tanto a la tierra como al agua frena las aspiraciones de aquellos jóvenes que desean emprender en agricultura o ganadería.

Tierra Joven no es una idea original española; países como Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Polonia cuentan ya con oficinas similares dedicadas a informar y facilitar la transmisión de tierras agrarias. El plan español tomará como referencia estas experiencias en la futura Ley de Agricultura Familiar, consolidando así esta plataforma junto a una oficina especializada.