Los agricultores de Europa han dado su aprobación al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y India, que se cerró el 26 de enero tras años de arduas negociaciones.

Este pacto disminuye aranceles excesivos en productos como el vino y el aceite de oliva, pero mantiene excluidos la carne, el arroz y el azúcar para proteger al sector agrícola más vulnerable.

Copa-Cogeca, dos organizaciones que elevan la voz de los agricultores y de las cooperativas agrarias en la UE, lo describe como un «paso significativo y equilibrado».

Señalan que este acuerdo abre un mercado de 1.400 millones de consumidores sin poner en peligro la producción local.

En España, donde existe un déficit comercial de 325 millones en productos agroalimentarios con India, se prevé un auge en las exportaciones de aceite de oliva –que podría pasar del 45% al 0% en cinco años– y vino –hasta un aumento del 20% a largo plazo–.

📄EU-India Trade Agreement: A balanced outcome for EU farmers and agri-cooperatives Copa and Cogeca welcome the conclusion of the EU-India Free Trade Agreement as a significant and carefully balanced step forward for agri-food trade. The agreement strengthens access to a key… pic.twitter.com/RVGq6cq4mR — COPA-COGECA (@COPACOGECA) January 27, 2026

Sin embargo, el acuerdo con Mercosur suscita un rechazo absoluto.

Los agricultores temen una llegada masiva de carne de vacuno, pollo, azúcar y maíz sin aranceles, producidos bajo estándares laxos en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En estos países se utilizan pesticidas prohibidos en Europa, se deforesta la Amazonia y se violan normas laborales y de bienestar animal que tiene que cumplir el campo europeo.

Protestas y tractoradas masivas

Las tractoradas han bloqueado carreteras en España, Francia y Bélgica. En Bruselas, miles de ganaderos protestan contra las decisiones tomadas por los burócratas europeos, a quienes acusan de desentenderse de la realidad del campo porque nunca han sembrado ni una patata.

Riesgos clave del Mercosur : Importaciones que contienen plaguicidas prohibidos (52% en maíz no autorizados en UE). Deforestación: decenas de miles de hectáreas anuales sin medidas efectivas para detenerla. Competencia desleal: costes bajos debido a mano de obra precaria y falta de trazabilidad en la carne. Salud: deficiencias relacionadas con gripe aviar en Brasil y uso prohibido de lavado con cloro.

En Córdoba, alertan sobre la posible pérdida de 40.000 empleos en sectores como el olivar, cereales y ganadería. Las salvaguardias son vistas como «papel mojado»: umbrales elevados e imposibles de activar.

Además, el pacto se encuentra ahora en los juzgados.

Detalles que marcan la diferencia

El acuerdo UE-India protege «líneas rojas»: excluye ternera, pollo, arroz y azúcar. Todos los productos importados cumplen con estrictas normas sanitarias europeas. Desde Asaja en España consideran que ha habido un cambio notable en la sensibilidad por parte de la Comisión Europea después de las protestas.

Aspecto UE-India UE-Mercosur Aranceles agro Reducción selectiva (vino 150%→20%, aceite 45%→0%) Libres para carne, azúcar, maíz Protección sensible Excluye carne, arroz, azúcar Salvaguardias débiles e ineficaces Estándares Cumplen normativas sanitarias europeas Pesticidas prohibidos y deforestación continua Reacción agricultores Aprobación por parte de Copa-Cogeca Rechazo generalizado; tractoradas masivas Beneficio España Incremento en exportaciones de aceite/vino Riesgo para olivar y ganadería

Los funcionarios bien remunerados de Bruselas parecen estar tomando nota tras las movilizaciones sociales. Estas protestas han logrado frenar recortes a la PAC e interrumpir temporalmente las negociaciones sobre el acuerdo con Mercosur.

🟢Un centenar de vehículos agrícolas y medio millar de agricultores y ganaderos exigen dignidad para el campo y una apuesta decidida por el futuro de la alimentación👇https://t.co/gdt6auDvD7 pic.twitter.com/55aVy8fLBt — ASAJA Jaén (@asajajaen) January 29, 2026

La organización EFFAT denuncia una traición a los agricultores, a los trabajadores y al medio ambiente. Sin una reciprocidad efectiva en normas, el dumping social y ambiental pone en jaque el modelo europeo que tanto esfuerzo ha costado construir.

En territorio español, desde Asemesa piden prioridad para la aceituna de mesa frente a aranceles indios del 36%, buscando compensar las pérdidas ocasionadas por acuerdos previos con EE.UU. y Mercosur.

📍Seguimos denunciando el acuerdo de la UE con MERCOSUR y, junto a la asociación italiana y griega del sector 🫒, lo consideramos una amenaza directa para la competitividad, el empleo y la sostenibilidad económica de un sector estratégico. 👉https://t.co/vr1jcUr5CX — asemesa (@asemesa) January 18, 2026

El comercio entre la UE e India ya genera unos impresionantes 180.000 millones de euros y sustenta alrededor de 800.000 empleos. Se estima que podría duplicar las exportaciones europeas para 2032, lo que significaría un ahorro considerable cercano a los 4.000 millones en aranceles.

Mientras que Mercosur amenaza con cerrar explotaciones agrícolas, India presenta oportunidades reales para los productores europeos. Los tractores permanecen listos para salir a las calles; sin embargo, este nuevo equilibrio podría traer algo más que esperanzas al campo europeo.