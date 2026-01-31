España marca un récord negativo: los funcionarios superan a los autónomos en 350.000

España ha alcanzado un nuevo y preocupante récord en su panorama laboral. Al cierre de 2025, el número de empleados públicos se sitúa en 3,64 millones, según datos del INE, superando en 346.500 a los 3,29 millones de autónomos. Esta diferencia representa la más alta registrada hasta la fecha y ha crecido desde 2017, alcanzando incluso los 400.000 en el verano de 2024.

El empleo público no para de crecer. Y con eso, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta vender que mejoramos.

En los últimos ocho años, ha aumentado un 18%, lo que contrasta notablemente con el estancamiento del 7% observado entre los autónomos, que han permanecido en niveles similares a los de 2009. En la etapa entre 2002 y 2008 las tornas estaban cambiadas: los autónomos lograron alcanzar los 3,65 millones gracias al auge del sector inmobiliario, superando en 700.000 a los funcionarios. Sin embargo, la crisis económica provocó que cayeran por debajo de los tres millones.

Los datos son contundentes:

Empleados públicos en 2025 : 3,64 millones (récord absoluto).

: (récord absoluto). Autónomos en 2025 : 3,29 millones (crecimiento lento).

: (crecimiento lento). Brecha actual : 346.500 personas.

: personas. Gasto en nóminas públicas: Cerca de 180.000 millones de euros, impulsado por el aumento del personal y las subidas salariales.

Aumento salarial y presión sobre el presupuesto

Los salarios del sector público están en ascenso. Después de una congelación durante 2025, se registró un incremento del 2,5% a finales de ese año y un adicional del 1,5% para 2026. El acuerdo con los sindicatos contempla un aumento total del 11,4% hasta 2028, con un salario medio que superará los 3.500 euros brutos en doce pagas al finalizar este periodo. No obstante, la mayor parte de estas subidas se concentrará entre 2027 y 2028 debido a la regla fiscal que limita el gasto al 3,5%.

A esto hay que añadir la revalorización de las cerca de 10 millones de pensiones, conforme a la ley promovida por José Luis Escrivá, lo que eleva el total a casi 400.000 millones de euros en estas partidas. El Gobierno navega por aguas turbulentas.

La voz de los autónomos

Lorenzo Amor, representante de ATA, alza la voz contra lo que considera «asfixia». La burocracia excesiva, elevados impuestos y cotizaciones están ahogando a los autónomos empleadores. En 2025 se registró una pérdida neta de 8.100 autónomos, mientras que en cinco años han desaparecido unos 60.000 comerciantes, quienes señalan al reciente aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) —un incremento del 3,1%, alcanzando ahora los 1.221 euros, sin consenso previo con la patronal— como uno de sus principales problemas.

Un claro ejemplo del drama lo encontramos en el sector construcción. Este ámbito cuenta con unas alarmantes 700.000 vacantes, pero solo tiene un participación juvenil del apenas 9%. Autónomos y pequeñas empresas luchan por ofrecer salarios dignos o incluso días libres, a pesar de contar con sueldos base que rondan los 1.300 euros mensuales, distribuidos en catorce pagas anuales. Aunque algunos salarios han aumentado debido a la escasez de mano de obra, sorprendentemente el 92,9% son microempresas con poco margen para maniobrar.

Indicador Empleo público Autónomos Cifra 2025 3,64M 3,29M Crecimiento en ocho años +18% +7% Brecha +346.500 –

Mientras las filas del sector público siguen creciendo, muchos emprendedores apenas logran sobrevivir ante esta situación adversa.