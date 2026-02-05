El Acuerdo UE–Mercosur, es una amenaza para el campo español, advierte VOX

VOX ha advertido de que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur podría convertirse en “la derrota definitiva del campo europeo, y especialmente del español”. Según Jorge Buxadé, millones de toneladas de carne, miel, azúcar, naranjas y limones podrían llegar a inundar los mercados comunitarios si no se refuerzan las medidas de protección; Enfatiza que, a día de hoy, la UE no garantiza una defensa adecuada para agricultores y ganaderos frente a la competencia desleal.

El portavoz también cuestiona las supuestas “salvaguardias” que Bruselas presume haber incluido para presentar el acuerdo como seguro y ventajoso. “Es una cláusula que ni es creíble, ni es equitativa, ni es proporcionada; y, sobre todo, la UE no la aplicará como no la aplica con Marruecos”, ha denunciado Buxadé.