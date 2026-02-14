Mientras las carreteras se hunden, el Gobierno Sánchez gasta 900 millones de euros en carriles bici y sendas peatonales

Cuestión de prioridades.

Y de sentido común, que teniendo izquierdistas por medio suele ser el menos común de los sentidos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha revelado una inversión de 905 millones de euros para la modernización de la red de carreteras estatales en 37 provincias españolas y Ceuta, mediante 150 actuaciones financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De estas intervenciones, 66 ya han concluido, mientras que el resto se encuentra en diferentes fases de ejecución.

Esta iniciativa, bajo la dirección de la Dirección General de Carreteras, tiene como objetivo transformar las vías del país en infraestructuras más seguras, sostenibles y accesibles. No obstante, la distribución de estos fondos ha suscitado un intenso debate sobre las prioridades de inversión, especialmente ante el evidente deterioro que presentan algunas carreteras tras años de escaso mantenimiento.

⭕️ Carreteras Nacionales, provinciales, autonómicas y autovías están más abandonadas que nunca. ESTO CUESTA VIDAS Y NO SE ARREGLA CON UNA SEÑAL DE “FIRME EN MAL ESTADO” (ni es culpa del cambio climático) La recaudación récord en España, hay más dinero público que nunca y los… pic.twitter.com/npFlQMuYXW — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) February 13, 2026

Movilidad activa y espacios peatonales

Una parte considerable del presupuesto, 247 millones de euros, se destina a integrar a peatones y ciclistas en las carreteras urbanas e interurbanas.

De las 62 actuaciones previstas en este ámbito, 43 ya se han completado y 19 siguen en progreso.

Los trabajos abarcan desde la ampliación de aceras hasta la construcción de pasarelas y pasos peatonales superiores, además de la creación de espacios verdes y nuevos carriles bici. Al finalizar estas obras, se habrán transformado 146 kilómetros de carreteras en 55 municipios españoles.

La moderación del tráfico es otro objetivo clave. Se están tomando medidas para adaptar las vías al tránsito seguro de usuarios vulnerables.

En Cantabria, por ejemplo, se están humanizando travesías en la N-629 y N-634 en Colindres, así como en la N-634 en Pámanes, con un presupuesto regional que asciende a 49,2 millones de euros.

Modernización de túneles y seguridad

La seguridad en infraestructuras críticas recibe una inyección de 325 millones de euros para modernizar 98 túneles dentro de la red estatal. Actualmente se están ejecutando 23 contratos en provincias como A Coruña, Pontevedra, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Burgos, Cantabria, Granada, Jaén, Luán, Madrid, Málaga y Valencia. Las mejoras abarcan desde la renovación del sistema de iluminación y ventilación hasta la actualización del señalamiento y la instalación de sistemas CCTV para detección automática de incidencias.

Entre los proyectos más destacados está la modernización de los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios en la autopista AP-66, que conecta León con Campomanes (Asturias), con un presupuesto asignado de 76,3 millones de euros. En este contexto se están construyendo galerías que conectan los tubos y se están actualizando todos los sistemas de seguridad para cumplir con las normativas vigentes.

Reducción del impacto ambiental

La protección del medio ambiente cuenta con una asignación de 255 millones de euros para llevar a cabo 61 actuaciones centradas en mitigar la contaminación acústica, reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética. Entre ellas destaca el plan que promueve el cambio a tecnología LED con sistemas inteligentes para gestionar remotamente luminarias en autovías como la A-3 y A-7 en Valencia.

Un proyecto emblemático es el mejoramiento de la variante de Malpartida de Cáceres en la N-521, con un presupuesto destinado que alcanza los 48,5 millones de euros. Este plan busca solucionar problemas relacionados con la seguridad urbana al tiempo que reduce el tráfico pesado para disminuir tanto el ruido como la contaminación atmosférica. Además, se implementan medidas específicas para proteger a la fauna local evitando atropellos; especial atención recibe el cuidado del lince ibérico.

Intermodalidad y transporte público

El plan también promueve importantes proyectos relacionados con intermodalidad y digitalización. Un ejemplo destacado es el desarrollo del carril bus-VAO hacia Barcelona por medio de la autopista B-23, cuya inversión asciende a 20,8 millones de euros, buscando así disminuir el uso del coche particular y reducir las emisiones contaminantes. Adicionalmente se mejorará el acceso sur al puerto Bahía de Algeciras, afectando las carreteras N-350, N-340 y A-7, con un presupuesto total que llega a los 50,3 millones.

En cuanto a la AP-2 en Lleida, ya se han invertido 7,9 millones para implementar un sistema que detecta visibilidad y regula automáticamente la velocidad ante condiciones climáticas adversas como nieblas densas entre los kilómetros 150 y 160.

Las 150 actuaciones financiadas pueden ser consultadas a través de un mapa web interactivo que muestra información detallada sobre cada obra junto con fotografías y vídeos sobre las intervenciones finalizadas hasta ahora. Esta modernización integral representa uno de los esfuerzos más significativos recientes por actualizar nuestra red viaria estatal. Todo ello combina aspectos fundamentales como seguridad, sostenibilidad y accesibilidad dentro del marco actual del cambio hacia una movilidad más eficiente en España.