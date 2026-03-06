Ayuso lanza el “Plan Vive Universitario” para construir residencias que impulsen el talento y alivien la presión del alquiler

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hoy ante la Asamblea regional la puesta en marcha del Plan Vive Universitario, un nuevo programa estratégico destinado a construir residencias para estudiantes y facilitar su acceso a la educación superior. El objetivo, explicó, es atraer talento, mejorar el bienestar juvenil y reducir la presión sobre el mercado de la vivienda.

La iniciativa se integra en el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas madrileñas, acordado con los rectores, que contempla el impulso de proyectos para ampliar la oferta de alojamiento universitario en la región.

El Plan Vive Universitario se desarrollará bajo un esquema de colaboración público-privada, mediante el cual el Gobierno madrileño cederá suelo público para movilizar inversión privada, garantizando al mismo tiempo la planificación, calidad y transparencia del proceso. “La Comunidad actuará como garante del interés general”, subrayó Ayuso, al destacar la necesidad de un marco estable y previsible que refuerce la confianza en este tipo de proyectos.

Las residencias estudiantiles han sido reconocidas por la Unión Europea como infraestructuras esenciales para la competitividad, la movilidad académica y la cohesión social. En ese contexto, Madrid —principal polo universitario del país— da un paso decisivo para fortalecer su ecosistema de conocimiento y su modelo de crecimiento sostenible.

Más allá de levantar nuevas residencias, el plan busca crear entornos que fomenten el estudio, la integración y la salud emocional de los jóvenes, al tiempo que contribuye a liberar presión sobre el alquiler general y refuerza las políticas de vivienda del Ejecutivo autonómico. La medida, además, alinea la acción madrileña con las prioridades europeas de educación accesible y desarrollo urbano equilibrado.

Este programa complementa al ya operativo Plan Vive, orientado a aumentar la oferta de vivienda asequible mediante suelo público y capital privado. Según datos del Gobierno regional, el plan original ya ha puesto en el mercado más de 5.200 de las 14.000 viviendas previstas, de las cuales 5.500 estarán destinadas exclusivamente a menores de 35 años.