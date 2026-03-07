El conflicto en Irán encarece los combustibles en España: el diésel se dispara el doble que la gasolina

La situación en las gasolineras ha cambiado drásticamente. En cuestión de días, llenar el tanque se ha convertido en una sorpresa desagradable para millones de automovilistas, con el diésel liderando este incremento y la gasolina siguiéndole de cerca.

El origen de este caos no se encuentra a la vuelta de la esquina, sino a miles de kilómetros de distancia. La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, han provocado una nueva sacudida energética que España ya está sintiendo con fuerza.

Un incremento del 12,5% en el diésel en solo una semana

Los últimos informes del Ministerio para la Transición Ecológica muestran un aumento notable en un tiempo muy breve:

El diésel (gasóleo B) ha subido de media un 12,5% desde que comenzó el conflicto.

ha subido de media un desde que comenzó el conflicto. La gasolina ha experimentado un ascenso cercano al 7% durante el mismo lapso.

ha experimentado un ascenso cercano al durante el mismo lapso. El barril de Brent ha superado ya los 90 dólares, impulsado por la creciente tensión en Oriente Medio y las complicaciones en Ormuz.

En términos concretos:

Un depósito de 50 litros de gasolina cuesta hoy alrededor de 5,45 euros más que antes del estallido bélico.

cuesta hoy alrededor de que antes del estallido bélico. Un depósito de 50 litros de diésel se ha encarecido aproximadamente 9,2 euros.

Las estadísticas oficiales pueden parecer conservadoras al compararse con lo que se observa directamente en las gasolineras. Fuentes del sector ya estiman que el “techo previsto por ahora” para la gasolina podría alcanzar los 1,8 euros por litro, con subidas casi cada día.

De los mercados al surtidor: el efecto cohete

El mecanismo es conocido, pero no por ello menos doloroso. El precio del petróleo Brent ha ido escalando gracias a tres factores clave:

Temor a interrupciones prolongadas en Ormuz, con miles de buques retenidos o desviados.

Incremento en las primas de seguro y costes logísticos asociados al transporte de crudo.

Un mercado ya tenso tras meses de recortes productivos por parte de los grandes exportadores.

En los canales económicos se habla del clásico “sube como un cohete, baja como una pluma”. Los analistas pronosticaban para Europa un aumento entre 10 y 12 céntimos por litro en el diésel y entre 6 a 8 céntimos para la gasolina en pocos días, conforme las gasolineras actualizaban sus tarifas. Sin embargo, ese escenario se ha quedado corto: en España, el diésel ya ha sumado 16 céntimos en una semana, alcanzando una media de 1,59 €/l, superando incluso a la gasolina, que ronda los 1,57 €/l.

Así están las cosas:

Llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta alrededor de 81–82 euros .

cuesta alrededor de . El precio del diésel está cerca de los 79–80 euros por depósito, aunque los precios para profesionales y agricultores están subiendo aún más rápidamente.

Transportistas descontentos y acusaciones sobre “subidas especulativas”

Este aumento golpea especialmente al sector del transporte por carretera. El precio del gasóleo profesional ha escalado hasta unos 1,29 €/l, después de subir más de 15 céntimos en solo tres días, según información proporcionada por la federación de transportistas.

Las organizaciones del sector han solicitado al Gobierno liderado por Pedro Sánchez:

Un control riguroso sobre las operaciones realizadas por las petroleras.

Medidas similares a las bonificaciones aplicadas durante la crisis provocada por la guerra en Ucrania , cuando se implementó una ayuda de 20 céntimos por litro.

, cuando se implementó una ayuda de 20 céntimos por litro. Un sistema automático que suavice picos extremos del petróleo, como hace México reduciendo impuestos cuando aumenta el precio del crudo.

A su vez, asociaciones como Facua han denunciado que “muchas gasolineras están inflando sus beneficios” aprovechándose del nerviosismo actual. Por su parte, las patronales del sector apuntan hacia las grandes petroleras y recuerdan que sus márgenes apenas han sufrido cambios.

Riesgo inminente de nueva ola inflacionista

El encarecimiento energético llega en un momento complicado para la economía europea. Esta semana, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió que si el precio del petróleo alcanza los 100 dólares por barril, es probable que España pierda cerca de un punto porcentual del PIB debido al impacto sobre costes empresariales, transporte y consumo.

La relación es directa:

El coste del transporte se ve afectado por el precio del diésel.

Aumentan también los gastos relacionados con la distribución de alimentos y productos básicos.

Esta presión acaba reflejándose en el IPC justo cuando parecía haberse estabilizado la desinflación.

En otras partes ya se lanzan advertencias similares. En regiones como Latinoamérica, expertos advierten que un aumento sostenido del diésel encarecerá los alimentos y afectará gravemente a las rentas más bajas. Este patrón podría repetirse también en España si el conflicto persiste.

¿Qué medidas puede tomar el Gobierno?

Aunque su margen es limitado, existen opciones viables sobre la mesa. Entre ellas destacan:

Reactivar ayudas temporales a carburantes para sectores sensibles como transportistas o agricultores.

Establecer un mecanismo robusto para vigilar toda la cadena de precios desde la cotización del Brent hasta llegar al surtidor.

Coordinar respuestas a nivel europeo tanto respecto a reservas estratégicas como a políticas fiscales sobre combustibles.

Mientras tanto, queda claro para los conductores: es necesario acostumbrarse a mirar atentamente el panel informativo antes de entrar a cualquier gasolinera. El conflicto en Oriente Medio ya ha demostrado ser capaz de alterar drásticamente la factura mensual relacionada con nuestros vehículos en cuestión de días.