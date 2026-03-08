El Gobierno adjudicó 23.000 millones en contratos sin concurso durante 2025, un récord histórico

El Gobierno español concluyó 2025 con un logro que marca un antes y un después en la historia reciente de la contratación pública: se adjudicaron 3.646 contratos por un total de 23.343 millones de euros a través del procedimiento negociado sin publicidad. Esta es la modalidad más opaca de la administración, donde una entidad pública negocia directamente con una única empresa el precio y las condiciones, sin permitir que otras compañías puedan participar, ni haberse anunciado previamente en la plataforma de contratación pública.

La subida respecto a 2024 fue impresionante: un 650%. Para poner esto en perspectiva, cabe recordar que en 2020, durante la crisis sanitaria provocada por el covid-19, el Gobierno se adentró en un mercado internacional agitado buscando material sanitario. En aquel entonces, los organismos locales, autonómicos y estatales otorgaron 7.100 contratos directos por valor de 7.100 millones de euros. Nunca antes se había alcanzado tal volumen mediante este proceso, ni siquiera durante momentos críticos como el de la pandemia.

Los datos ofrecidos por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) muestran una tendencia clara a lo largo de todo el año 2025. En el primer trimestre se registraron 814 expedientes por un total de 654 millones; en el segundo, fueron 743 contratos por 566 millones; mientras que en el tercero se contabilizaron 857 expedientes que sumaron 602 millones. Sin embargo, el gran salto se dio en el cuarto trimestre: se adjudicaron nada menos que 1.232 contratos directos por un abrumador total de 21.520 millones de euros.

El boom militar de última hora

Este aumento abrupto tiene su explicación en una serie de licitaciones gestionadas por el Ministerio de Defensa en apenas una semana, destinadas a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas. La Dirección General de Armamento y Material otorgó 19 licitaciones que suman un valor total cercano a los 19.522 millones de euros. De esta cantidad, una parte significativa —hasta unos 10.000 millones— fue asignada a Indra, ya sea directamente o a través de diversas uniones temporales con EM&E, liderada por los hermanos Escribano.

Con este conjunto de contratos, Defensa no solo incrementaba su gasto militar hasta alcanzar el exigido 2,1% del PIB estipulado por la OTAN, sino que también reforzaba proyectos estratégicos para sus Fuerzas Armadas en todos los ámbitos: terrestre, marítimo y aéreo. En cuanto al sector aeronáutico, también se gestionaron varios contratos con Airbus para incorporar nuevas aeronaves al Ejército del Aire y del Espacio.

Por cierto, aunque la ley sobre contratación pública contempla la posibilidad del procedimiento negociado sin publicidad, advierte sobre su carácter excepcional. La justificación legal es que su divulgación podría comprometer aspectos críticos para la seguridad nacional. Sin embargo, la rapidez con que se realizaron estas adjudicaciones durante los últimos días del año no ha pasado desapercibida ni para la industria militar ni para el ámbito político: el Partido Popular ha presentado una serie de preguntas para indagar sobre las razones detrás del elevado número de contratos asignados sin publicidad al final del ejercicio.

Acumulación desde 2021

Si ampliamos nuestra mirada temporalmente, los datos revelan una tendencia alarmante. Desde el año 2021, las entidades estatales han concedido más de 36.700 millones de euros mediante este procedimiento opaco. En concreto, en 2021 se asignaron 2.921 expedientes por valor total de 3.785 millones; al año siguiente fueron 2.762 contratos por unos 1.980 millones; en 2023 se contabilizaron otros 2.798 expedientes por cerca de 5.266 millones; y ya en 2024 fueron adjudicados unos 3.169 contratos equivalentes a aproximadamente 3.106 millones.

El procedimiento negociado sin publicidad es considerado como uno de los mecanismos más oscuros dentro del entramado administrativo español. A diferencia de las licitaciones abiertas —donde múltiples empresas tienen la oportunidad de presentar sus ofertas y competir— este sistema permite que la administración negocie directamente con una sola empresa elegida previamente. Esto implica falta de transparencia en la selección y ausencia total de competencia que podría presionar los precios a la baja; además, otras compañías quedan excluidas sin oportunidad alguna para demostrar su capacidad o eficiencia.

La concentración notablemente alta de estas adjudicaciones durante el último trimestre del año pasado plantea serias dudas sobre cómo se está llevando a cabo la planificación presupuestaria y cuál es realmente la urgencia detrás de estas contrataciones. Si bien algunos proyectos militares pueden justificar procedimientos acelerados basados en necesidades críticas para la seguridad nacional, el volumen y cronograma apretado han suscitado debates tanto políticos como empresariales sobre si realmente se están respetando los principios básicos que deberían guiar la contratación pública: transparencia y competencia.