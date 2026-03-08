Los «sintecho» de Barajas ocupan urgencias infantiles de La Paz

Seis meses han transcurrido desde que AENA, entidad bajo el Ministerio de Transportes, desalojara a cerca de 500 personas sin hogar del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ahora, un grupo se ha instalado en la sala de espera de Urgencias Infantiles del Hospital La Paz. Según denuncias de trabajadores del centro, unas 30 personas están pernoctando allí en las últimas semanas. Esta situación provoca saturación, malos olores y tensiones entre los pacientes y el personal sanitario, que ha colocado carteles advirtiendo: «Solo pueden estar aquí amigos y familiares de los pacientes«.

Una empleada del hospital ha confirmado que había 28 personas durmiendo en esa área. El pasado fin de semana, retiraron los largos sillones azules donde muchos descansaban. «Los han echado a todos«, cuenta. A pesar de la intervención de Samur Social para reubicarlos en centros municipales, muchos rechazaron la oferta debido a que no les interesaban los «horarios» propuestos.

Reacciones políticas y medidas tomadas

La situación fue corroborada el miércoles por la Comunidad de Madrid, cuyo portavoz, Miguel Ángel García, no dudó en criticar al Gobierno central: «Todo lo que toca lo convierte en caos y busca culpables en otras administraciones«. La Consejería de Sanidad se ha comprometido a tomar las «medidas correspondientes» para solucionar lo que el Ejecutivo central no supo manejar adecuadamente.

Por su parte, la vicealcaldesa Inma Sanz afirmó que el Ayuntamiento no tenía conocimiento generalizado del problema, solo casos aislados. Ofreció colaboración: «Estamos a disposición del hospital» con unidades de trabajo social para canalizar recursos municipales. Recordó que han ampliado plazas para sintecho hasta alcanzar las 1.200, y seguirán invirtiendo en este ámbito, a diferencia de otras administraciones.

En Barajas, la expulsión hace medio año rompió acuerdos previos establecidos con el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. Se había pactado un censo y realojo, pero según el delegado Borja Carabante, AENA actuó por su cuenta. Esto interrumpió el trabajo social que ya atendía a unas 60 personas en el centro del Pinar de San José.

Recursos municipales disponibles : Centro en Pinar de San José : 150 plazas nocturnas (20:00-9:00), donde se ofrece cena, desayuno, aseo, lavandería y transporte. Otro en Latina : 150 plazas disponibles hasta mediados de octubre. Enfoque voluntario: según la ley madrileña, se requiere aceptación para recibir atención social.

:

Problemas crónicos y contexto invernal

El hospital La Paz ha estado lidiando con oleadas desde el verano, una situación que se agrava con las bajas temperaturas y las lluvias. Los sintecho aprovechan el trasiego para dormir en asientos e incluso simulan dolencias para prolongar su estancia y saturar ventanillas. Ha habido casos donde tras recibir alta médica regresan inmediatamente para ser readmitidos.

Aún permanecen alrededor de unos 50 sintecho dentro del aeropuerto pese a los controles implementados; otros optan por dormir al aire libre o en parkings. Para complicar aún más las cosas, AENA ha realizado fumigaciones debido a plagas (chinches, garrapatas) y ha retirado bancos para incomodar a quienes buscan refugio.

El Ayuntamiento subraya su compromiso con un enfoque social más que coercitivo para fomentar la confianza entre las partes implicadas. La expulsión solo traslada el problema: «Si piensan que echándolos a la calle se soluciona todo, lo tendrán llamando a sus puertas«. Fuentes del hospital muestran sus dudas: «No sabemos qué hacer«, priorizando evitar que estas personas sufran por el frío aunque eso complique su labor diaria.

La vicealcaldesa Sanz califica como «cruel» la decisión tomada por AENA, argumentando que no cumplieron con el censo prometido. Equipos sociales continúan buscando a los expulsados para retomar su atención.

Mientras tanto, entre acusaciones cruzadas entre administraciones, los sintecho continúan moviéndose entre el aeropuerto, el hospital y la calle, rechazando horarios impuestos por albergues. Un claro recordatorio de que sin soluciones coordinadas adecuadas, este problema seguirá saltando de un lugar a otro en nuestra capital.