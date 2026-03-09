La pobreza en España sube como la espuma en el régimen sanchista: los datos del desastre

La economía española se enfrenta a un aumento significativo de la pobreza que impacta duramente en la población.

De acuerdo con los últimos informes, el INE señala que un 26,5% de la población se encuentra en riesgo de pobreza en 2025, lo que representa un incremento del 1,2% respecto al año anterior.

Cáritas ha brindado asistencia a más de 3 millones de personas en el último año, una cifra sin precedentes que pone de manifiesto la presión sobre los hogares más vulnerables.

Este aumento se produce en paralelo a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, que han inyectado una gran cantidad de dinero público. La economía parece estar anestesiada por los fondos europeos y subsidios, que han sostenido el consumo pero no han impulsado un crecimiento sostenible.

Expertos como José María Rotellar advierten sobre un «desastre» estructural: si no se llevan a cabo reformas profundas, el eventual retiro de estos estímulos podría desencadenar un ajuste severo.

Datos clave de la pobreza

: El índice Gini asciende a 33,8 puntos, lo que indica una creciente brecha entre ricos y pobres. Cesta de la compra: Los precios son un 22% más altos que en 2021, con alimentos básicos como aceite y huevos disparándose hasta un 40%.

Cáritas detalla en su memoria anual cómo la inflación está erosionando el poder adquisitivo. Familias enteras dependen cada vez más de comedores sociales, mientras que la precariedad laboral agrava la situación: el 14% de los trabajadores se encuentra en riesgo de pobreza laboral.

Dependencia de fondos públicos

Hasta 2025, España ha recibido 140.000 millones de euros del fondo Next Generation EU. Si bien esta inyección proporciona liquidez, no aborda los problemas estructurales:

Baja productividad: Esta ha caído un 0,5% anualmente, mientras que la media en la UE es del 1,2%. Déficit público: Se sitúa en el 3,6% del PIB en 2025, a pesar de la prórroga de las normas fiscales europeas. Deuda: Supera el 110% del PIB, lo que limita las posibilidades para aumentar el gasto.

Sin un marco económico sólido –que reduzca la burocracia y aumente la inversión en I+D– el crecimiento proyectado del 2,1% para 2026 dependerá de estímulos externos. Cuando estos se agoten, como prevén varios analistas, es posible que la pobreza escale hasta el 28%.

Impacto en la sociedad

El encarecimiento de la cesta básica es notable. Algunos ejemplos concretos son:

Producto Subida desde 2021 Precio medio 2025 Aceite de oliva +45% 8,5 €/litro Huevos (docena) +38% 3,2 € Pan +25% 1,8 €/unidad Leche +22% 1,25 €/litro

Esta situación obliga a muchas familias a recortar gastos en necesidades básicas. Según Cáritas, ha habido un aumento del 15% en las solicitudes de ayuda alimentaria, con España liderando Europa occidental en cuanto al uso de bancos de alimentos.

El Gobierno subraya el incremento del SMI, establecido en 1.134 euros, y los subsidios como el Ingreso Mínimo Vital que beneficia a cerca de 700.000 hogares. Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas son solo parches temporales ante un deterioro creciente: alarmantemente, el 35% de los menores se encuentra en riesgo de pobreza según datos que preocupan a la UE.

La anestesia fiscal puede mantener a flote la economía momentáneamente, pero oculta profundas grietas estructurales. Reformas urgentes relacionadas con vivienda asequible y empleo cualificado podrían ayudar a revertir esta tendencia; sin embargo, el panorama actual invita a ser cautelosos.

Mientras tanto, los datos proporcionados por Cáritas y el INE son una clara llamada a la acción. Queda por ver si desde Madrid se ajustará el rumbo antes de que las consecuencias sean irreversibles.