BlackRock se va de Naturgy… ¿empieza la fuga de capital en España?

Hoy analizamos un movimiento que ha pasado casi desapercibido pero que puede ser una señal muy seria para la economía española: la salida de BlackRock de Naturgy. El mayor fondo de inversión del mundo ha decidido vender un 11,4 % de su participación en Naturgy, reduciendo su presencia hasta el 2,259 % del capital y abandonando además el consejo de administración de la compañía. La retirada ha sido rápida. Los tres consejeros vinculados a BlackRock-GIP han presentado su dimisión.

A primera vista podría parecer simplemente una operación financiera para recoger beneficios tras las subidas de la Bolsa española. Pero el contexto en el que se produce hace que muchos se pregunten algo mucho más serio:

¿estamos ante un repliegue de los grandes fondos internacionales en España? Los fondos estadounidenses tienen un peso enorme en nuestro mercado bursátil. Se calcula que controlan alrededor del 20 % del IBEX 35, lo que significa que cualquier cambio de estrategia por su parte puede tener un impacto enorme en las cotizaciones, en la inversión y en la estabilidad financiera. Y el momento no es precisamente tranquilo.

El enfrentamiento Sánchez Trump aumenta las tensiones geopolíticas, además la volatilidad de los mercados energéticos, la subida de materias primas y las incertidumbres políticas están generando un clima de enorme inestabilidad. En este contexto, cualquier señal de retirada de capital internacional puede convertirse en un aviso serio. Porque los mercados funcionan con confianza. Y cuando la confianza se rompe, el capital se mueve muy rápido.

La pregunta que muchos inversores empiezan a hacerse es clara: ¿la salida de BlackRock es solo una operación puntual… o el inicio de un repliegue más amplio de los grandes fondos internacionales en España? Si los fondos que controlan una quinta parte del IBEX decidieran reducir posiciones, el impacto en la Bolsa española podría ser muy significativo. Por eso conviene mirar este movimiento con atención.

Porque en economía, muchas veces las grandes crisis empiezan con pequeños movimientos que al principio casi nadie percibe.

Y SI EL GOBIERNO LO PERMITE, seguiremos analizando lo que realmente está pasando en la economía española.