Díaz Ayuso anima en Nueva York a los empresarios norteamericanos a invertir en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, invitó este lunes a los empresarios norteamericanos a invertir en la región madrileña, una tierra que —según remarcó— “los espera con los brazos abiertos al otro lado del Atlántico, como lo ha hecho a lo largo de los siglos”.

Durante un encuentro organizado en Nueva York por la Cámara de Comercio España-EE. UU., Ayuso defendió que “Madrid está booming, alegre y pujante como nunca”.

En la segunda jornada de su viaje institucional a Estados Unidos, subrayó que la sociedad madrileña es “liberal y resistente a la anestesia de la subvención y el gasto público ineficaz”, destacando su espíritu de superación y su orgullo por los servicios públicos y el estilo de vida de la región.

“Somos una comunidad emprendedora que acompaña a sus empresas sin tutelarlas ni dirigirlas, respetando la gestión profesional frente al amiguismo político”, remarcó la presidenta autonómica.

Ayuso recordó que Madrid genera uno de cada cinco empleos en España y acumula ya 36 rebajas de impuestos para aliviar a familias y clases medias. Entre las nuevas medidas mencionó una reducción de medio punto en el tramo autonómico del IRPF y una deducción del 20% para quienes trasladen su residencia fiscal a la región tras cinco años fuera. También puso en valor la Línea Abierta contra la Hiperregulación, la Aceleradora de Inversiones y la primera Ley de Mercado Abierto de España, orientadas a simplificar trámites y eliminar burocracia.

La presidenta subrayó, además, que “Estados Unidos es uno de los grandes aliados de la Comunidad de Madrid”. En 2024, casi el 70% de la inversión extranjera en España se concentró en la región, con más de 28.300 millones de euros procedentes del país norteamericano desde 2019.

Entre los proyectos destacados, citó las inversiones de Amazon Web Services, Google, Meta, Oracle, Equinix, Pfizer y Lilly. En sentido inverso, Madrid también lidera la inversión española en Estados Unidos, con más de 17.500 millones desde ese mismo año.