Basta que un inmigrante ilegal diga que ha sido alguna vez víctima de una agresión sexual para lograr los papeles

El Gobierno ha abierto una puerta sin precedentes para la regularización de inmigrantes que se encuentran en situación irregular. De acuerdo con una disposición del Reglamento de Extranjería, cualquier persona extranjera puede optar a un permiso de residencia simplemente declarando ser víctima de violencia de género o sexual, sin que sea necesaria una sentencia condenatoria, una denuncia formal ante la policía, o incluso el inicio de un procedimiento judicial.

Las cifras son contundentes: durante 2024, se concedieron 8.129 permisos de residencia a víctimas de violencia de género o sexual, y en lo que va de 2025, ya se han otorgado 6.491, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En total, casi 15.000 extranjeras han conseguido la residencia en España en un lapso de dos años bajo esta figura.

Flexibilidad extrema en la acreditación

Lo peculiar de este sistema es que no exige los métodos tradicionales para acreditar la condición de víctima. El Gobierno ha establecido que basta con que un inmigrante declare haber sufrido una agresión sexual para dar inicio al proceso. Ni siquiera es obligatorio presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

El reglamento incluye diversas formas de acreditación: desde una orden de protección emitida por un juez hasta un informe del Ministerio Fiscal que indique signos de violencia sexual, pasando por resoluciones judiciales o documentos que certifiquen la condición de víctima conforme a la normativa sobre garantía integral de la libertad sexual. También se aceptan casos cuyos procedimientos judiciales hayan sido archivados o sobreseídos, denuncias en curso, o incluso sentencias con penas ya cumplidas.

Ausencia de controles verificables

El Ejecutivo no ha aclarado públicamente cómo garantizará que este sistema no se convierta en un acceso automático a la residencia sin verificar adecuadamente si los hechos alegados son reales. Tampoco ha proporcionado información sobre qué mecanismos existen para identificar situaciones en las que se obtenga la residencia por violencia sexual y posteriormente se demuestre que no existió tal delito, ni sobre las medidas para asegurar la fiabilidad de las acreditaciones emitidas por los servicios sociales.

Esta falta de transparencia ha suscitado inquietud acerca del alcance de esta vía de regularización. Sin mecanismos claros para verificar las alegaciones, la normativa abre la puerta a que cualquier persona extranjera en situación irregular pueda obtener documentación legal simplemente alegando haber sufrido una agresión sexual sin necesidad alguna de pruebas.

Beneficiarios adicionales y alcance

El proceso de regularización no se limita solo a quienes declaran ser víctimas. El nuevo Reglamento de Extranjería también permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de las personas solicitantes que estén en España, otorgándoles un permiso por cinco años. Además, facilita la reagrupación familiar con los padres y los hijos del solicitante.

El Gobierno ha enfatizado que esta nueva normativa es especialmente sensible a la realidad vivida por las mujeres migrantes, argumentando que muchas llegan precisamente huyendo de situaciones violentas y discriminatorias. Sin embargo, esta justificación no aborda el problema principal: cómo se verifica la veracidad de las alegaciones en un sistema que no requiere denuncia previa ni sentencia condenatoria.

Contexto de una regularización más amplia

Esta medida forma parte de un proceso más amplio destinado a regularizar extraordinariamente a personas extranjeras ya presentes en España. El Gobierno ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto para ofrecerles la oportunidad de vivir con igualdad plena. Los beneficiarios deberán demostrar al menos cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reiterado que el Ejecutivo está finalizando los trabajos técnicos y el plan operativo para asegurar el éxito del proceso, buscando garantizar un procedimiento claro y ágil con todas las garantías jurídicas necesarias. No obstante, la realidad actual sugiere que dichas garantías jurídicas pueden ser más formales que efectivas cuando se trata acreditar casos de violencia sexual sin exigir denuncia previa.