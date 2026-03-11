El Gobierno de Sánchez se toma su tiempo ante el aumento del petróleo, gas y luz

La reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una fuerte conmoción en los mercados energéticos. El precio del petróleo Brent experimentó un aumento del 7% este lunes, superando los 78 dólares por barril, lo que se traduce en un incremento acumulado del 28% en pocos días. Por su parte, el gas se disparó un 40%, alcanzando cerca de 45 dólares por MWh, con un incremento total del 80% en el mismo periodo. En cuanto a la luz, su precio anual en el mercado mayorista ha alcanzado cifras récord, acercándose a los 100 euros por MWh en marzo.

Desde el Gobierno y el sector energético se reconoce la «incertidumbre» que genera la situación geopolítica actual, aunque se aconseja mantener la calma. «Todas las medidas están sobre la mesa», aseguran desde el Ejecutivo, aunque por ahora prefieren adoptar una postura cautelosa. La posibilidad de un cierre del Estrecho de Ormuz, crucial para el transporte del 20% del petróleo mundial, genera inquietud. Además, Catar ha detenido su producción de gas licuado, lo que ha reducido la oferta y elevado los precios.

Impacto en las facturas de los hogares

El efecto sobre el bolsillo de los consumidores variará según el tipo de tarifa y la duración del conflicto. A continuación, un desglose claro:

Mercado libre : Muchos contratos fijan precios anuales. Si están próximos a vencer, las nuevas tarifas serán más altas. Las tarifas indexadas al mercado mayorista ya están sintiendo el impacto, aunque son menos comunes.

: Muchos contratos fijan precios anuales. Si están próximos a vencer, las nuevas tarifas serán más altas. Las tarifas indexadas al mercado mayorista ya están sintiendo el impacto, aunque son menos comunes. Tarifa regulada (PVPC luz) : Podría aumentar un 50% el próximo mes si Ormuz permanece cerrado durante dos semanas. La factura media pasaría de 47 euros a 64 euros mensuales (de 0,125 a 0,187 euros/kWh).

: Podría aumentar un 50% el próximo mes si Ormuz permanece cerrado durante dos semanas. La factura media pasaría de a mensuales (de 0,125 a 0,187 euros/kWh). Gas TUR: Podría encarecerse hasta un 100% en la revisión programada para abril; sin embargo, el Gobierno limitó las subidas al 15% en 2022 y podría repetir esta acción.

Producto Subida reciente Posible impacto en surtidor/factura Petróleo +7% lunes (78$/barril) +18 céntimos/litro en gasolina/diesel si alcanza los 90$/barril Gas +40% (45$/MWh) TUR +100%, con limitaciones establecidas por el Gobierno Luz PVPC Récord anual +50% si la crisis persiste

El sistema marginalista de la UE establece precios basados en el gas más caro, a pesar de que las energías renovables están alcanzando niveles máximos (las hidroeléctricas han estado llenas gracias a recientes borrascas). El apagón previsto para abril de 2025 obligó a incrementar el uso de ciclos combinados de gas para garantizar la estabilidad.

Voces del sector y claves del conflicto

Expertos como Javier Martínez de Kelisto anticipan que el impacto será «progresivo» en los carburantes y tardará algunas semanas en notarse. Raúl Suárez, representante de Nedgia (Naturgy), señala que España cuenta con una diversificación suficiente en su suministro: aunque Ormuz no afecte directamente al país, sí hay influencias globales que no se pueden ignorar.

Duración clave : Si la crisis se extiende más allá de una o dos semanas, es probable que los precios permanezcan altos. En junio de 2025 hubo un ataque similar que no desencadenó una crisis prolongada.

: Si la crisis se extiende más allá de una o dos semanas, es probable que los precios permanezcan altos. En junio de 2025 hubo un ataque similar que no desencadenó una crisis prolongada. Precios bajos previos : El petróleo y gas estaban saliendo de mínimos históricos tras la guerra en Ucrania.

: El petróleo y gas estaban saliendo de mínimos históricos tras la guerra en Ucrania. OPEP: Podría aumentar su oferta para frenar este ascenso desmedido.

El Gobierno liderado por Sánchez está atento a la situación pero prefiere no actuar precipitadamente. Recordemos lo sucedido en 2022: se aplicó una “excepción ibérica” que limitó el precio del gas destinado a la electricidad y redujo el IVA al 5%, cifra que volverá al 21% desde 2025. Además, se amplió el bono social y se implementaron recortes fiscales para ayudar entonces.

En Europa, España es uno de los países con mayores incrementos (+14,7% en luz desde agosto de 2025). La demanda eléctrica creció un notable 11,6% en junio de 2025. Aunque las energías renovables cubrieron un impresionante 56,8% del total en 2024, sigue siendo el gas quien determina los precios.

Si la tensión en Oriente Medio persiste, tanto los surtidores como la cesta de la compra podrían sentir este tirón. Sin embargo, esta espera gubernamental parece orientada a evitar decisiones apresuradas.