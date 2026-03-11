Petróleo a $100: inflación y frenazo económico

Hoy analizamos uno de los indicadores que más impacto tiene sobre la economía mundial y, especialmente, sobre la economía española: el precio del petróleo.

Cuando el barril de Brent sube con fuerza, no solo afecta al coste de llenar el depósito. Su impacto se extiende a toda la economía. El petróleo es una materia prima fundamental para el transporte, la industria, la logística, la producción agrícola y buena parte del sistema energético. Por eso, cuando su precio se dispara, el efecto se traslada rápidamente a los precios de bienes y servicios. Y ahí aparece el primer problema: la inflación. Un petróleo caro encarece el transporte, encarece la producción y termina trasladándose al precio final que pagan los consumidores. Pero el problema no termina ahí. Cuando la inflación vuelve a subir, los bancos centrales se ven obligados a reaccionar.

Eso significa que los tipos de interés pueden volver a subir o mantenerse altos durante más tiempo. Tipos altos implican crédito más caro, hipotecas más caras, menos inversión y menor crecimiento económico.

Y hay un nivel especialmente delicado para el mercado del petróleo: los 100 dólares por barril de Brent. Históricamente, cuando el petróleo supera ese nivel durante un periodo prolongado, las economías importadoras de energía —como España— sufren un impacto muy fuerte. España depende del exterior para cubrir más del 70 % de su energía, por lo que cualquier subida del petróleo se traduce en un aumento directo de la factura energética del país.

Esto significa más inflación, menos crecimiento económico y más presión sobre empresas y familias. Por eso los movimientos del petróleo no son un simple dato de mercado. Son uno de los indicadores más importantes para anticipar lo que puede ocurrir en la economía en los próximos meses.

Si el Brent se mantiene por debajo de ciertos niveles, el impacto es asumible. Pero si se acerca o supera los 100 dólares, el escenario cambia completamente. Porque un petróleo caro puede convertirse en el detonante de una nueva ola inflacionaria y de una desaceleración económica global.