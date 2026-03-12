59€ para los pensionistas… 1.400 millones para Hacienda

Hoy hablamos de una polémica que se ha instalado en el debate público: el supuesto “privilegio” de los pensionistas por la subida de sus pensiones. Pero cuando se miran los datos oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la realidad es muy distinta del relato político.

La pensión media contributiva en España ha pasado de 1.306 euros a 1.365 euros al mes entre enero y febrero de 2026. Eso significa una subida media de 59 euros al mes, lo que supone un incremento del 4,5 %. Si miramos por tipos de pensión, las cifras son muy claras: La pensión media de jubilación pasa de 1.500 € a 1.565 €, una subida de 65 €.

La pensión de viudedad sube de 932 € a 973 €, es decir 41 € más. Las pensiones de orfandad pasan de 524 € a 550 €, con un incremento de 26 €. Y las pensiones de incapacidad permanente suben de 1.205 € a 1.254 €, es decir 49 € más. Es decir, subidas moderadas que simplemente intentan compensar el aumento del coste de la vida.

Pero mientras las pensiones suben un 4,5 %, las retenciones de IRPF a pensionistas están creciendo mucho más rápido. Según los datos de la Agencia Tributaria, entre enero y septiembre las retenciones de IRPF sobre pensiones han pasado de 13.755 millones a 15.175 millones de euros.

Esto significa un incremento de 1.420 millones de euros, es decir un 10,3 % más. La conclusión es evidente: mientras se critica a los pensionistas por cobrar 59 euros más al mes, el Estado está recaudando más del doble en impuestos sobre esas mismas pensiones. Por eso conviene recordar algo básico: los pensionistas no son un problema económico. Son personas que han cotizado durante 40 o 45 años, sosteniendo con su trabajo el sistema que hoy sigue funcionando.

Convertirlos ahora en el enemigo público por 59 euros al mes no solo es injusto, también es profundamente deshonesto. Porque detrás de cada pensión hay una vida entera de trabajo.

Y SI EL GOBIERNO LO PERMITE, seguiremos analizando los datos para desmontar los relatos que no se sostienen cuando se miran las cifras.