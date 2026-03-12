Gasolineras españolas: Por qué sube mucho más el precio del diésel que el de la gasolina

Desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, los precios en las estaciones de servicio españolas han ido en ascenso.

En la semana del 4 al 11 de marzo, el precio medio del combustible pasó de 1,535 a 1,728 euros por litro, lo que supone un aumento del 12,6%. Sin embargo, el diésel (gasóleo A) experimentó un incremento del 17%, pasando de 1,527 a 1,787 euros por litro, mientras que la gasolina sin plomo 95 subió menos, alcanzando los 1,659 euros.

Esta diferencia es palpable en todo el territorio nacional.

En Córdoba y Murcia, se puede encontrar gasóleo a precios bajos de hasta 0,96 euros en estaciones low cost, pero la media nacional ya se sitúa cerca de los 1,76 euros. La gasolina 98 ha llegado a costar hasta 1,815 euros. Llenar un depósito de diésel de 55 litros ahora cuesta alrededor de 98 euros, mientras que para gasolina son unos 91 euros.

Causas del aumento desigual

La dependencia europea del diésel importado es notable, a diferencia de la gasolina que se refina más localmente. La guerra pone en jaque el Estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita el 25% del petróleo mundial. Si Irán decidiera cerrarlo, las consecuencias serían más severas para el diésel debido a su alta demanda tanto en transporte marítimo como terrestre. Desde que comenzó el conflicto, los precios del petróleo han subido un 50% y el gas un asombroso 122%.

Los mercados suelen reaccionar con rapidez ante la incertidumbre. Aunque España adquiere crudo con varios meses de antelación, los precios son determinados a futuro en mercados internacionales. Ya están subiendo por miedo a posibles cortes en el suministro, no por el petróleo que ya está almacenado. El economista Gonzalo Bernardos menciona lo que llama «efecto cohete»: las petroleras aplican aumentos casi inmediatamente pero las bajadas tardan más en reflejarse, argumentando compras previas.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha solicitado calma. Asegura que España cuenta con más de 90 días de reservas de crudo y que este conflicto parece temporal; es posible que volvamos a ver precios normales en dos o tres meses. La Agencia Internacional de Energía ha liberado 400 millones de barriles para estabilizar el mercado.

Reciente evolución en España

Antes del estallido del conflicto, durante enero de este año los precios estaban bajando: la gasolina se situaba en 1,436 euros/litro (-3,5% mensual) y el diésel en 1,383 (-5%). Fueron siete semanas consecutivas de descensos. Pero desde finales de febrero todo cambió drásticamente. Entre el 1 y el 9 de marzo, el precio del diésel saltó de 1,447 a 1,733 euros (+30 céntimos), mientras que la gasolina pasó de 1,495 a 1,659 euros (+16 céntimos).

En resumen:

Combustible Precio 4 marzo (€/l) Precio 11 marzo (€/l) Subida (%) Gasolina 95 1,54 1,659 7,8 Diésel A 1,527 1,787 17

Las diferencias regionales son notables: las islas Canarias presentan precios más bajos gracias a su fiscalidad especial; mientras tanto, Cantabria y Pontevedra destacan con gasolina low cost alrededor de los 1,199 euros.

Comparativa con otros países

En comparación con la media europea (que estaba en torno a los 1,60 euros/litro antes del aumento), España sale relativamente bien parada. En Estados Unidos, la gasolina regular ya supera los 3,58 dólares/galón (equivalente a unos dos euros/litro), llegando incluso hasta los cinco dólares en estados como California o Florida. Europa enfrenta dificultades debido a su dependencia energética; por ejemplo, Alemania está viendo cómo su industria química y automovilística se ve afectada por estos costos elevados.

La intervención de la Agencia Internacional de Energía tiene repercusiones globales; sin embargo, el transporte marítimo encarece todos los productos: las navieras están incrementando sus tarifas y eso se traduce finalmente en un aumento en los supermercados.

¿Qué papel juegan los impuestos?

Los impuestos tienen un peso considerable: normalmente existe una diferencia cercana a los diez céntimos por litro entre gasolina y diésel; sin embargo para este año se prevé una equiparación. El Gobierno planea eliminar las bonificaciones al diésel bajo presión de la Comisión Europea, lo que supondrá un incremento adicional de diez céntimos por litro. Esto afecta sobre todo a turismos y menos a vehículos profesionales. En este momento crítico debido al conflicto bélico actual la parte fiscal permanece estable; no obstante cotiza entre un 50% y un 60% del precio final.

Gasolina 95 : ~1,66 €/l (impuestos ~50%)

: ~1,66 €/l (impuestos ~50%) Diésel A: ~1,76 €/l (impuestos ~45%, subirá)

¿Por qué ya está subiendo el petróleo «comprado hace meses»? Porque los mercados establecen precios futuros basados en expectativas. Si hay temor ante una posible escasez inminente se está dispuesto a pagar más hoy por contratos futuros. Las gasolineras ajustan sus precios al instante según estas fluctuaciones.

El Gobierno está considerando implementar medidas similares a las adoptadas durante la crisis ucraniana; sin embargo sin contar con Presupuestos es complicado avanzar. Sánchez enfrenta presiones debido al aumento del IPC y una Semana Santa costosa que se avecina. Mientras tanto se recomienda usar aplicaciones del Ministerio para comparar precios y ahorrar: existen diferencias significativas que pueden alcanzar hasta trece céntimos entre provincias.

Tanto camioneros como familias ya sienten este impacto notablemente. Si las hostilidades continúan prolongándose podría ser posible ver al diésel acercarse peligrosamente a los dos euros por litro; esto rompería así una racha histórica donde durante más de ciento cincuenta semanas estuvo por debajo del precio de la gasolina.