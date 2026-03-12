La liberación de reservas estratégicas de petróleo no frena la espiral de precios: solo cubre 20 días de cierre del Estrecho de Ormuz

Irán agita el mercado con ataques a instalaciones petroleras en el Golfo y a dos petroleros en la costa de Irak. En la madrugada, el precio del Brent se disparó más del 7%, superando los 100 dólares por barril.

Para hacer frente a esta situación, los 32 países que forman parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han decidido llevar a cabo la mayor liberación de reservas en su historia: un total de 400 millones de barriles para intentar contener los precios.

Antes del conflicto, aproximadamente 20 millones de barriles diarios transitaban por el estrecho de Ormuz, lo que representa el 38% del crudo marítimo a nivel global y el 19% de productos refinados.

🔴🇮🇷IRAN – #ULTIMAHORA

🚨💥ATACADO UN NUEVO BUQUE PETROLERO CERCA DE LAS COSTAS DE IRAK… Un paso mas en la escalada de esta guerra, ya que un petrolero que muy probablemente iba cargado de petróleo ha sido atacado y ahora mismo esta ardiendo muy cerca de las costas de Irak.… pic.twitter.com/4ZRLGWFu6W — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) March 11, 2026

Según fuentes estadounidenses, las acciones de Irán están afectando este paso crucial, impactando en unos 15 millones de barriles diarios. Los 400 millones liberados equivalen, por tanto, a únicamente 20 días de ese flujo si se inyectan al máximo ritmo posible.

Lista aproximada de los 20 países con las mayores reservas estratégicas de petróleo:

China — ~400–500 millones de barriles (la más grande entre no-IEA, en rápida expansión) Estados Unidos — ~415 millones de barriles (SPR federal, capacidad total ~727 pero nivel actual menor tras liberaciones) Japón — ~324 millones de barriles (gubernamentales + obligatorias) Corea del Sur — ~96–100 millones de barriles India — ~40–60 millones de barriles (en expansión rápida hacia más fases) Alemania — ~110 (crudo + productos, vía agencia EBV) Francia — ~120 (incluyendo productos, vía SAGESS) Italia — ~80–100 millones de barriles Países Bajos — ~50–70 millones de barriles Reino Unido — ~40–60 millones de barriles (obligatorios + gobierno) España — ~40–50 millones de barriles Australia — ~30–40 millones de barriles (obligatorios) Turquía — ~30 millones de barriles Singapur — ~25–30 millones de barriles Taiwán — ~20–30 millones de barriles Suiza — ~20 millones de barriles Bélgica — ~15–20 millones de barriles Grecia — ~15 millones de barriles Portugal — ~10–15 millones de barriles Suecia — ~10 millones de barriles

Liberación insuficiente ante el caos

La medida adoptada por la AIE supera con creces los 182 millones de barriles que se liberaron en 2022 tras la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, los analistas muestran escepticismo sobre su efectividad:

Ritmo posible: entre 2 y 4 millones de barriles diarios, según expertos.

Desde JPMorgan , estiman factible un ritmo de 1,2 millones al día.

, estiman factible un ritmo de 1,2 millones al día. En 2022, EE.UU. logró gestionar poco más de un millón diario durante solo un mes.

El G-7, compuesto por EE.UU., Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, respalda esta acción y solicita que se lleven a cabo más iniciativas coordinadas. La ministra alemana Katherina Reiche ha confirmado que los 400 millones cubrirían el crudo faltante procedente del Oriente Medio en la OCDE durante unos 140 días.

Factor clave Impacto estimado Flujo Ormuz pre-guerra 20 millones barriles/día Afectado por bloqueo 15 millones barriles/día Liberación AIE total 400 millones barriles Cobertura diaria máxima ~20 días (a 20M/día) Ritmo real probable 1-4 millones/día

Precios disparados e inflación al alza

El precio del Brent se aproxima a los 100 dólares tras los ataques iraníes, con un aumento del 7% en cuestión de horas. Esto reaviva la preocupación por la inflación global, especialmente en sectores como el transporte y la agricultura. En España, aunque el crudo ya no se utiliza para generar electricidad, sí afecta considerablemente al coste del combustible y los fertilizantes.

En cuanto al transporte: tanto la gasolina como el diésel han subido, lo que repercute en camiones y aviones.

En agricultura: los fertilizantes dependen en gran medida de derivados del petróleo.

Respecto al consumo: los precios de alimentos y otros bienes están aumentando debido a mayores costes logísticos.

La AIE está intentando frenar esta espiral inflacionaria, pero dependerá tanto del ritmo con que se liberen las reservas como de la duración del conflicto. Si el cierre del estrecho de Ormuz persiste, esos 400 millones se agotarán rápidamente. Países como Alemania están liderando estas iniciativas, mientras que el G-7 está preparado para dar más pasos si es necesario.

La guerra en Oriente Medio está acelerando las tensiones: minas en Ormuz, ataques a petroleros en Irak, todo ello sumado a una situación geopolítica inestable. Los mercados están inquietos y el precio del Brent sigue siendo volátil, manteniéndose por encima de los 100 dólares. La inflación acecha tanto a hogares como a empresas mientras la AIE intenta inyectar crudo; sin embargo, esos escasos veinte días no serán suficientes ante un bloqueo prolongado.

Los gobiernos están apretando las tuercas: tanto EE.UU. como sus aliados buscan coordinar esfuerzos, pero Irán no parece dispuesto a ceder. El precio energético está marcando estos días el pulso económico global.