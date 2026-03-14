Precio de la luz hoy, 13 de marzo: el coste de la electricidad se dispara un 254% entre las 8 y las 9 de la noche

La factura eléctrica vuelve a ser motivo de preocupación. En este día, el mercado español presenta un precio medio de 142,22 €/MWh para aquellos usuarios con tarifa regulada PVPC, según los datos proporcionados por Red Eléctrica. Aunque se registra una disminución del 11,63% en comparación con el jueves, la inestabilidad sigue siendo palpable: entre las 20:00 y 21:00, se eleva hasta 271,61 €/MWh, mientras que entre 14:00 y 15:00 cae a 76,55 €/MWh. Esta abismal diferencia del 254% entre horas punta y valle explica por qué muchos hogares ajustan sus horarios para evitar costes excesivos.

No se trata de un fenómeno aislado. El mercado mayorista ha visto cómo los precios han pasado de niveles bajos a finales de febrero –cercanos a 14,5 €/MWh el día 28– a cifras que superan los 130 €/MWh esta semana. Este cambio se debe en parte a tensiones geopolíticas como el conflicto con Irán, que encarece tanto el gas como las materias primas. El 10 de marzo, se registraron picos cercanos a los 250 €/MWh; hoy, aunque el precio mayorista marca solo 37,89 €/MWh –un 46,78% menos que ayer–, el PVPC incluye peajes y cargos que elevan considerablemente el coste real para unos nueve millones de usuarios.

Precios hora por hora para el PVPC

A continuación, se presenta un desglose detallado de los precios por franjas horarias este viernes. Úsalo como guía para programar tus electrodomésticos:

Hora Precio (€/MWh) 00:00-01:00 131,17 01:00-02:00 120,85 02:00-03:00 108,86 03:00-04:00 109,68 04:00-05:00 106,70 05:00-06:00 106,02 06:00-07:00 129,41 07:00-08:00 156,17 08:00-09:00 139,85 09:00-10:00 87,73 10:00-11:00 144,47 11:00-12:00 144,57 12:00-13:00 145,52 13:00-14:00 145,20 14:00-15:00 76,55 15:00-16:00 76,87 16:00-17:00 78,30 17:00-18:00 81,98 18:00-19:00 217,58 19:00-20:00 271,19 20:00-21:00 271,61 21:00-22:00 262,69 22:00-23:00 169,48 23:00-00:00 130,84

Las franjas más económicas son entre las 14:00 y las17 :0, perfectas para consumir energía sin que ello suponga un golpe al bolsillo. Por otro lado, los precios más altos ocurren durante la tarde-noche coincidiendo con momentos álgidos en la demanda.

¿Por qué esta volatilidad y qué ocurre con la inflación?

El modelo marginalista del mercado establece que el precio en todas las horas lo determina la fuente más costosa que entra en juego; el gas es particularmente sensible a conflictos en Oriente Próximo. A pesar de que las energías renovables abaratan muchos tramos horarios, no logran cubrir esos picos de demanda. Para este año se prevé un aumento del sistema del cargo del sistema del 10.5% debido a los costes asociados a energías renovables; sin embargo se espera una reducción del precio medio del PVPC en torno al 4.66%, si es que desciende el coste energético global. La introducción del cuarto horario –que permite precios cada quince minutos desde finales de este año– busca adaptarse mejor a la variabilidad tanto solar como eólica; no obstante los contadores domésticos aún promedian los costos por hora.

Durante este mes de marzo de 2026, se estima una subida interanual del PVPC del 15%, llevando facturas medias entre 100€ y 120€ al mes y picos que alcanzan 0.35€/kWh. La inflación energética añade presión sobre un IPC ya elevado y afecta los presupuestos familiares. Los hogares bajo tarifa regulada sienten ya este impacto; mientras que quienes tienen tarifas fijas lo notarán al momento de renovar contratos. Aunque existe un tope al gas que ayuda a mitigar esta situación no elimina todos los riesgos existentes.

Consejos prácticos para ahorrar

Desplaza tu consumo hacia horarios económicos como entre las dos y las cinco.

hacia horarios económicos como entre las dos y las cinco. Revisa tu tarifa actual; aquellas fijas pueden protegerte contra picos pero siempre es bueno comparar opciones.

actual; aquellas fijas pueden protegerte contra picos pero siempre es bueno comparar opciones. Baja tu potencia contratada si no requieres mucho consumo para así reducir peajes.

si no requieres mucho consumo para así reducir peajes. Aísla tu vivienda , ya que un menor gasto en calefacción puede disminuir significativamente tu factura.

, ya que un menor gasto en calefacción puede disminuir significativamente tu factura. Considera invertir en autoconsumo mediante paneles solares; esto podría ayudarte a amortiguar la volatilidad energética a largo plazo.

El Gobierno aún no ha decidido si implementará nuevas ayudas fiscales como una posible reducción del IVA mientras el mercado sigue mostrando nerviosismo ante estos cambios constantes. Planifica tus consumos cuidadosamente y quizás esta montaña rusa eléctrica te cause menos dolor.