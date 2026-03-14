Trump autoriza la compra de crudo ruso varado y Putin se forra, incrementando exportaciones un 24%

Estados Unidos ha permitido la adquisición de crudo ruso que se encuentra atrapado en la denominada ‘flota sombra’, buscando así apaciguar los mercados.

El conflicto con Irán ha propulsado los precios y ha paralizado el estrecho de Ormuz, vital para el 20% del petróleo a nivel global.

En paralelo, Rusia intensifica sus ventas hacia China e India, logrando exportaciones desde sus puertos del norte un 24% superiores a las cifras previas al conflicto.

El Departamento del Tesoro emitió el 12 de marzo una licencia válida por 30 días.

Esta autorización permite comercializar crudo y productos rusos que hayan sido cargados antes de esa fecha en buques que se encuentran varados. El secretario Scott Bessent argumenta esta medida como un esfuerzo por «promover estabilidad energética» y mantener los precios a raya. Según sus palabras, no se trata de un gran beneficio para el Kremlin, dado que los impuestos se aplican al momento de la extracción.

Los envíos por Ormuz han descendido a un «goteo» desde los 20 millones de barriles diarios. Irán ha amenazado con cerrar completamente esta vía. A finales de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques, y la respuesta de Teherán fue dirigida contra bases en el Golfo. Como resultado, el precio del Brent se disparó hasta los 101 dólares el 12 de marzo.

Para hacer frente a esta situación, la Agencia Internacional de la Energía ha decidido liberar 400 millones de barriles de reservas, marcando un récord histórico. De este total, EEUU aporta 172 millones procedentes de su Reserva Estratégica, con planes de reponer otros 200 millones sin coste adicional.

En medio del caos, Rusia saca provecho. Sus ingresos han aumentado un 17% en tan solo dos semanas. Las exportaciones desde sus puertos del norte han crecido un 24%, superando incluso las cifras anteriores al conflicto con Irán. El presidente Vladímir Putin ha intensificado sus ventas mediante la ‘flota sombra’, una flota opaca que esquiva las sanciones impuestas.

Por su parte, China se refuerza junto a Moscú, acumulando 40 millones de barriles sancionados (provenientes de Rusia, Irán y Venezuela) frente a sus costas, lo que representa un incremento del 17% desde que estalló la crisis. Las refinerías en Shandong están procesando este crudo a precios más bajos, entre 9 y 15 dólares por debajo del Brent. Además, los pagos se realizan en yuanes para evitar el sistema SWIFT.

De cara al futuro, los principales proveedores para China en 2025 serán: Rusia (11,5%), junto a otros como Arabia Saudí, Malasia, Irak, y Brasil, sumando un total del 62%. En este sentido, Rusia está dispuesta a ofrecer más suministros; incluso Gazprom ha alcanzado récords en sus envíos de gas hacia Pekín, con un incremento del 24,8%. Un nuevo gasoducto denominado Power of Siberia 2, que pasará por Mongolia, inyectará anualmente unos 50.000 millones de metros cúbicos.

Asimismo, India también cuenta con una exención por parte de EEUU para recibir crudo ruso en tránsito. Según el viceprimer ministro Alexandr Nóvak, Rusia está preparada para enviar más petróleo tanto a India como a China.

Indicador clave Antes conflicto Actual Precio Brent Estable 101 USD/barril Envíos Ormuz 20M barriles/día «Goteo» Exportaciones rusas norte Base +24% Ingresos Kremlin Base +17% en dos semanas Reservas AIE liberadas – 400M barriles

A través de esta licencia, se estima que EEUU está comprando indirectamente unos 100 millones de barriles varados. Aunque contribuye a reducir precios, también fortalece la posición de Putin en su giro hacia Asia. China diversifica sus fuentes: gas por tierra y petróleo flotante. Así es como el tablero energético se reconfigura mientras Oriente Medio arde.

Mientras Trump lanza amenazas sobre escoltas navales, Pekín y Moscú continúan tejiendo su red comercial. Los mercados están inquietos; no obstante, el crudo sigue fluyendo por nuevas rutas.