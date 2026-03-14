TVE ingresa 63 millones y gasta 490 en sueldos: el negocio perfecto… si eres Sánchez

¿Sabías que TVE ingresa por publicidad y servicios apenas 63,5 millones de euros al año pero tiene una plantilla que cuesta 490 millones solo en sueldos? Con sus propios ingresos solo puede pagar el 12,9% de su nómina. El resto lo pones tú con tus impuestos. Cada año. Sin que nadie te lo pregunte. En 2024 los españoles tuvimos que subvencionar RTVE con 1.187 millones de euros. Un año antes eran 1.078 millones. En un solo año el agujero creció en 110 millones más. Y en 2026 la factura rozará los 1.400 millones. No es una previsión catastrofista. Es una tendencia que los datos del Portal de Transparencia de RTVE confirman sin ningún margen de duda.

LOS NÚMEROS QUE EL GOBIERNO NO QUIERE QUE VEAS Analizamos línea por línea la cuenta de pérdidas y ganancias oficial de la Corporación RTVE:

📌 Ingresos propios por ventas 2024: 63,5 millones €

📌 Subvenciones recibidas 2024: 1.187 millones €

📌 Gastos de personal: 490 millones € — 7,7 veces más que lo que ingresa

📌 Aprovisionamientos: 485 millones €

📌 Otros gastos de explotación: 241 millones €

📌 Pérdidas reales antes de subvenciones: más de 1.200 millones €

📌 Resultado oficial tras subvenciones: pérdidas de 12,8 millones €

Dicho de otra manera: sin la subvención del Estado, RTVE cerraría en cuestión de semanas.

No es una empresa. Es un organismo de propaganda financiado con el dinero de todos los españoles.

¿QUÉ HA PASADO EN UN SOLO AÑO? Entre 2023 y 2024 los aprovisionamientos — lo que gasta en contenidos, producción y compras externas — se dispararon en 85 millones de euros adicionales. Los gastos de personal subieron otros 17 millones. Y las subvenciones que tuvo que recibir del Estado crecieron en 110 millones más. Todo esto mientras sus ingresos propios apenas crecieron 6 millones. Es un modelo que no tiene ningún sentido económico. Y que solo se sostiene porque quien gobierna tiene un interés muy claro en mantenerlo: una televisión pública que dedica su programación a alabar al presidente y a atacar sistemáticamente a la oposición.

¿PARA QUÉ SIRVE REALMENTE TVE? No para informar. No para generar debate plural. No para entretener a los españoles de forma eficiente. Sirve para que Pedro Sánchez tenga su propio canal de propaganda pagado con dinero público. Para que los Broncano, las Intxaurrondo y toda la tropa mediática afín tengan un sueldo garantizado a costa del contribuyente. Y para que ningún gobierno futuro pueda decir que no tenía un altavoz propio. La solución es tan sencilla como incómoda para quienes viven de este chiringuito: cerrarlo. Ahorrar 1.400 millones al año que podrían destinarse a sanidad, educación o a bajar los impuestos que asfixian a las familias españolas.

EN ESTE VÍDEO RESPONDEMOS:

🔹 ¿Cuánto le cuesta realmente TVE a cada español?

🔹 ¿Por qué sus pérdidas reales triplican las pérdidas oficiales?

🔹 ¿Qué pasaría si se cerrara mañana