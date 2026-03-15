¿Quién nos ha arruinado más? Los datos que el Gobierno prefiere ocultar

España debe hoy 1,699 BILLONES de euros.

¿Sabes cuánto te corresponde a ti personalmente? 34.612 euros. En 2018 eran 25.654€. Sánchez lleva 7 años y medio en el poder y ha conseguido algo que ningún presidente de la democracia española había logrado: endeudarnos más que nadie, más rápido que nadie. En este vídeo analizamos, con datos oficiales del Banco de España, el ranking de presidentes que más han disparado la deuda pública española:

✅ Aznar (8 años): 88.485 millones nuevos de deuda

✅ Zapatero (8 años): 305.187 millones

✅ Rajoy (8 años): 415.630 millones

🚨 Sánchez (7,5 años): casi 600.000 millones… y contando

La Seguridad Social ha aumentado su deuda un 290% desde 2018. La deuda sobre el PIB real ha pasado del 102,1% al 128,4%. Y todo esto mientras la Agencia Tributaria recauda más de un 10% adicional en impuestos.

¿A dónde va el dinero? ¿Por qué seguimos endeudándonos si recaudamos más? Lo explicamos sin filtros, con los números encima de la mesa.