El precio de la luz se dispara un 254% en hora punta mientras los combustibles siguen al alza sin tregua

España enfrenta este domingo un panorama de intensa volatilidad en el precio de la electricidad.

El mercado eléctrico evidencia una diferencia notable entre sus momentos más asequibles y los más caros.

Durante la franja horaria del mediodía, entre las 14 y las 15 horas, el precio de la luz desciende a 0,0765 euros por kilovatio hora, gracias a la abundante generación solar fotovoltaica que abastece la red durante las horas centrales del día.

Sin embargo, apenas seis horas después, entre las 20 y las 21 horas, el coste se eleva hasta 0,2716 euros por kilovatio hora, lo que representa un asombroso aumento del 254% en comparación con el momento más barato.

Esta inestabilidad no es fruto del azar. A medida que avanza la tarde, la producción solar se reduce drásticamente al caer el sol, justo cuando la demanda residencial alcanza su punto álgido. Los españoles regresan a casa, encienden calefacciones, preparan cenas y conectan dispositivos electrónicos.

A esta situación se le suma la tensión geopolítica en Oriente Medio, que ha provocado un incremento generalizado de precios en todos los mercados energéticos.

La situación es tan alarmante que el Gobierno de Pedro Sánchez se apresta a anunciar medidas para contener la crisis tras más de diez días de indecisiones sobre cómo actuar.

La disparidad entre el precio más bajo y el más alto es tan marcada que gestionar el consumo de manera inteligente se convierte en una necesidad imperiosa.

Programar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas entre las 14 y las 15 horas puede traducirse en ahorros significativos en la factura mensual. También es recomendable cargar dispositivos electrónicos y programar calentadores de agua antes de las 19 horas para reducir el impacto económico. Evitar un uso intensivo de vitrocerámicas o hornos entre las 19 y las 22 horas es crucial, ya que son los momentos con mayores costos energéticos.

Combustibles: sin respiro para los bolsillos

Mientras los precios eléctricos muestran esta volatilidad, gasolina y diésel continúan su imparable ascenso. La gasolina sin plomo 95 se sitúa actualmente en una media de 1,696 euros por litro, mientras que el gasóleo A alcanza 1,817 euros por litro. Llenar un depósito medio de 45 litros supera ya los 76 euros para un coche de gasolina, acercándose peligrosamente a los niveles registrados en 2022 cuando la guerra en Ucrania hizo que los precios superaran los 2 euros por litro.

El aumento del petróleo explica gran parte de este fenómeno. El crudo ha encontrado estabilidad alrededor de los 100 dólares, impulsado por conflictos en el Estrecho de Ormuz y tensiones en Irán. Los analistas advierten sobre un posible ajuste que podría llevar los precios a alcanzar los 2 euros por litro en las próximas semanas sin visos de moderación durante los próximos meses. Este fenómeno conocido como «efecto cohete» ilustra cómo los precios suben rápidamente cuando aumenta el coste del crudo pero descienden lentamente cuando este baja.

La diferencia entre repostar en una gasolinera cara o económica puede superar los 15 céntimos por litro, lo cual implica más de seis euros al llenar el depósito completo. En Madrid, la gasolina 95 alcanza ya los 1,743 euros; mientras tanto, en Murcia, se sitúa en 1,704 euros. Las variaciones son aún más pronunciadas para el diésel: en Vizcaya, llega a costar hasta 1,883 euros por litro mientras que en Murcia permanece alrededor de 1,866 euros.

El sector agrario es uno de los más afectados por esta subida constante. Los conductores de tractores han denunciado incrementos diarios cercanos a los 250 euros en sus costes operativos, una carga insostenible que pone en peligro muchas explotaciones familiares. Por su parte, el Gobierno parece adoptar una postura errática; hay desmentidos entre diferentes ministerios sobre qué medidas se implementarán, dejando a los consumidores sin respuestas claras sobre cuándo podrán esperar algún tipo de alivio.