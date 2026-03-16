¿España está lista para lo que viene? El FMI dice que no

El Fondo Monetario Internacional acaba de lanzar desde Tokio la advertencia más seria de los últimos años: «Piensen en lo impensable y prepárense para ello.» Lo dijo Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, la institución que monitoriza la economía de 190 países. Cuando el FMI habla así, no es retórica. Es una señal de alarma real que los gobiernos deberían estar tomando muy en serio.

Y los números dan la razón al FMI.

El petróleo ya ha superado los 100 dólares por barril. Cada subida del 10% en el precio del crudo se traduce en 0,40 puntos más de inflación mundial y entre un 0,1% y un 0,2% menos de crecimiento del PIB.

Dicho en cristiano: más cara la gasolina, más cara la cesta de la compra, y menos empleo. Tú lo vas a notar. Tu familia lo va a notar. LO QUE EL FMI RECOMIENDA Y LO QUE ESPAÑA HACE El FMI tiene tres recomendaciones claras para afrontar lo que viene: instituciones sólidas, margen de maniobra en las políticas económicas y agilidad para reaccionar. Ahora mira España: una deuda del 128% sobre el PIB real, cuatro años sin presupuestos aprobados y un gobierno que ha gastado 150.000 millones más de lo que autorizó el Congreso. Exactamente lo contrario de lo que recomienda el organismo internacional.

LA PREGUNTA QUE NADIE EN MONCLOA QUIERE RESPONDER El FMI publicará su análisis completo del impacto del conflicto de Irán a mediados de abril.

Para entonces sabremos el alcance real del daño económico. Pero la pregunta es urgente ahora: si el mayor organismo económico del planeta nos dice que nos preparemos para lo impensable, ¿qué está haciendo este Gobierno para protegerte? Porque de momento, la única respuesta que vemos es más deuda, más gasto y más silencio.