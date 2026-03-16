La oferta de vivienda para alquilar se desploma por las regulaciones del Gobierno

El mercado del alquiler en España atraviesa un momento complicado. En Barcelona, el número de contratos firmados ha experimentado una caída del 43% en los últimos meses, según cifras recientes. La disponibilidad de viviendas en alquiler permanente se reduce notablemente en áreas clasificadas como zonas tensionadas, donde las políticas del Gobierno y la Generalidad imponen restricciones de precios.

Este escenario se produce dos años después de la implementación del control de alquileres. Muchos propietarios han decidido retirar sus pisos del mercado, optando por ponerlos a la venta, ofrecerlos como alquiler temporal o alquilarlos por habitaciones para evitar los topes establecidos. En Cataluña, la Ley 11/2025 exige que se justifiquen los contratos de temporada con motivos reales, como estudios o trabajos temporales. De no ser así, se aplican restricciones como si fueran viviendas habituales. Además, la suma de las rentas por habitaciones no puede sobrepasar el precio total del piso en dichas áreas.

Datos clave sobre el colapso:

En Barcelona , los contratos han disminuido un 43% , y la oferta permanente sufre una fuerte caída.

, los contratos han disminuido un , y la oferta permanente sufre una fuerte caída. La oferta general ha retrocedido un 20% en estos dos años de topes.

en estos dos años de topes. Un 28% de los nuevos contratos son de corta duración.

de los nuevos contratos son de corta duración. Las rentas medias superan ya los 30 euros/m² , convirtiendo a Barcelona en la ciudad más cara.

, convirtiendo a Barcelona en la ciudad más cara. La superficie media de los pisos alquilados es de 71 m², la cifra más baja desde 2017.

El Gobierno central intensifica la presión. Ha anunciado incentivos fiscales para fomentar renovaciones estables y para frenar fraudes en arrendamientos temporales.

En Cataluña, hay un total de 271 municipios (donde reside el 90% de la población) considerados tensionados. Los ayuntamientos están tomando medidas para frenar las compras especulativas realizadas por grandes tenedores, que suelen adquirir edificios enteros para alquilarlos a precios controlados.

Los propietarios están modificando sus estrategias ante esta situación. Se pueden encontrar más detalles en este análisis del colapso en Barcelona. Muchos están migrando hacia zonas periféricas más asequibles. Según Idealista, se confirma una caída significativa en la oferta dentro de las áreas tensionadas. Expertos como Ferran Font de pisos.com advierten que el mercado está encogiendo: hay más demanda pero menos acceso, lo que complica aún más las cosas.

Las ayudas intentan mitigar esta situación. En Barcelona, se ofrecen hasta 400 euros/mes a personas mayores de 55 años y familias monoparentales. Sin embargo, el efecto dominó continúa: hay menos oferta, mayor competencia y los precios por metro cuadrado siguen incrementándose a pesar de los topes nominales establecidos.

La oferta se desploma con controles de precios

En todos los municipios que han declarado zonas tensionadas y aplican controles de precios la oferta de vivienda disponible para alquilar está cayendo a plomo:

Pamplona: -26%. La Coruña:-21%. Lérida: -20%. Barcelona: -15%. San Sebastián: -15%. Tarragona: -14%. Bilbao: -10%. Gerona: -6%.

En el resto de España, la mayor caída se ha producido en Melilla con una bajada en la oferta del 31%, en Teruel la oferta cae un 25%, Huelva un 22% de reducción de oferta y Oviedo presenta un 21% menos de inmuebles para alquilar.

Por el contrario, en los municipios donde no se aplican las medidas izquierdistas contra los propietarios, la oferta disponible de vivienda para alquiler permanente ha aumentado en 29 capitales de provincia.

Entre los grandes mercados la mayor subida se ha producido en Sevilla con un 13%, seguida por Valencia con un 6%, Madrid que sube un 5%, Palma de Mallorca con un 3% o Málaga con un 1%). La mayor subida en oferta de vivienda se ha registrado en Cáceres, con un incremento del 58%, y Ávila, donde el crecimiento es del 52%.