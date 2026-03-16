Von der Leyen alerta sobre el cierre anticipado de nucleares mientras España cierra Almaraz

Ursula von der Leyen ha transmitido un mensaje contundente a los gobiernos europeos durante la Cumbre de Energía Nuclear 2026, que tuvo lugar en París el pasado 10 de marzo: es esencial evitar el cierre prematuro de las centrales nucleares que proporcionan electricidad a bajo coste. Esta declaración se produce en un momento crítico, ya que la Unión Europea enfrenta una crisis energética sin precedentes, exacerbada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y la guerra con Irán, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz y ha elevado los precios del petróleo.

La postura de Bruselas contrasta marcadamente con la estrategia del Gobierno español. Mientras Von der Leyen defiende la necesidad de mantener y modernizar el parque nuclear europeo, España avanza hacia el cierre de la central de Almaraz, situada en Extremadura, una instalación que produce electricidad a costos competitivos y sin emisiones de carbono. El mensaje de la presidenta de la Comisión se puede interpretar como una crítica implícita a decisiones como las adoptadas por España, que parecen ir en dirección opuesta a lo que Bruselas considera necesario para asegurar la estabilidad energética del continente.

Un cambio de narrativa en Europa

La cumbre celebrada en París simboliza un cambio significativo en cómo se percibe políticamente la energía nuclear en Europa. Von der Leyen ha calificado explícitamente como «error estratégico» el abandono de esta fuente energética que varios países europeos llevaron a cabo en décadas anteriores. Esta afirmación establece una clara distancia respecto a gobiernos como el español, que mantienen una postura crítica hacia la energía nuclear, pese a sus beneficios en términos de estabilidad del suministro y descarbonización.

El actual contexto geopolítico ha acelerado este cambio de enfoque. La crisis petrolera provocada por la guerra con Irán ha evidenciado la vulnerabilidad de Europa ante posibles interrupciones en los suministros energéticos convencionales. La Agencia Internacional de la Energía ha dado luz verde para liberar 400 millones de barriles de petróleo como medida de emergencia, marcando así su mayor distribución histórica; sin embargo, es evidente que esta solución es solo temporal. Los líderes europeos son conscientes de que una solución sostenible requiere diversificar las fuentes energéticas y disminuir la dependencia del petróleo y gas importados.

Inversiones masivas y nuevas capacidades

La Unión Europea ha anunciado inversiones que superan los mil millones de euros destinadas a energía nuclear para fines civiles. Von der Leyen ha presentado un plan ambicioso con ocho ejes fundamentales: mejorar el funcionamiento de reactores existentes, estandarizar diseños para abaratar costes, movilizar financiación tanto pública como privada, desarrollar grandes proyectos comunes europeos, crear redes interconectadas, fomentar cooperación internacional para asegurar el suministro de combustible, fortalecer cadenas logísticas e invertir en investigación y desarrollo.

En este sentido, Francia se erige como líder del movimiento. El país ha modernizado su parque nuclear durante los últimos quince años y tiene previsto construir seis nuevos reactores tipo EPR2, además de otros proyectos que están siendo planificados. La capacidad para enriquecer uranio por parte de Orano se incrementará en un 30% gracias al respaldo financiero proporcionado por la Unión Europea, consolidando así la soberanía energética occidental. Estos planes contrastan claramente con lo ocurrido en España, donde el cierre de Almaraz implica una reducción en su capacidad nuclear.

El dilema español en el contexto europeo

En este panorama, España se encuentra ante una situación complicada. El país depende casi al 80% de sus importaciones energéticas, ya sea petróleo o gas natural, según datos presentados durante la cumbre. La clausura de Almaraz disminuye aún más su autosuficiencia energética justo cuando Europa busca precisamente lo contrario: aumentar su independencia respecto a suministros externos susceptibles a crisis geopolíticas.

Además, el enfoque del Gobierno español choca con las decisiones adoptadas por otros países europeos. Actualmente, doce miembros de la Unión Europea operan reactores nucleares; entre ellos se encuentran naciones como Bélgica, Francia, Países Bajos y Finlandia. Recientemente, incluso Grecia ha comenzado a debatir sobre la posibilidad de desarrollar energía nuclear, reconociendo su necesidad para garantizar seguridad energética y climática. Hasta países históricamente escépticos como Alemania enfrentan presiones crecientes debido al aumento desmesurado del precio eléctrico.

Seguridad, competitividad y descarbonización

Von der Leyen ha resumido las metas europeas en tres pilares fundamentales: competitividad mediante energía asequible que genere empleo; abordar problemas climáticos reduciendo emisiones CO2; e independencia energética. Sin energía nuclear, sostiene Von der Leyen, Europa no alcanzará su objetivo de neutralidad carbono para 2050 mientras mantiene crecimiento económico y empleo.

Las centrales nucleares generaron alrededor del 23,3% del total eléctrico producido por la Unión Europea en 2024. Esta proporción seguirá siendo crucial incluso ante el crecimiento continuo de las energías renovables; aunque estas han avanzado considerablemente, no pueden garantizar por sí solas un suministro estable y accesible. La energía nuclear ofrece lo que Von der Leyen describe como «energía pilotable y abundante», capaz de operar sin interrupciones independientemente del clima.

Financiación y neutralidad tecnológica

Uno de los elementos centrales del plan europeo es movilizar financiación privada. Von der Leyen ha señalado que importantes fondos internacionales están dirigiendo sus inversiones hacia la energía nuclear porque «resulta rentable». La Unión Europea ha incluido parcialmente esta forma energética dentro su taxonomía sobre inversiones sostenibles y ha aprobado regulaciones para acelerar procesos industriales; todo ello facilita el acceso al capital privado.

A pesar del avance positivo, Von der Leyen también ha criticado la falta coherencia regulatoria existente. Mientras se facilita financiación para energías renovables, los mecanismos destinados al apoyo a proyectos nucleares siguen siendo fragmentados. Por ello, ha solicitado explícitamente que las ayudas estatales y los mecanismos complementarios sean consolidados dentro del marco europeo para proyectos nucleares incluyendo pequeños reactores modulares «con igualdad respecto a las energías renovables».

El factor geopolítico

La guerra con Irán ha revolucionado el debate energético europeo. El cierre del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial—ha puesto al descubierto cuán frágil resulta depender exclusivamente de combustibles fósiles importados. En este sentido, Emmanuel Macron, presidente francés, advirtió que «cuando dependemos demasiado del combustible pueden convertirse en instrumentos coercitivos».

Esta realidad geopolítica refuerza aún más los argumentos expuestos por Von der Leyen sobre la necesidad urgente diversificar nuestras fuentes energéticas. La energía nuclear producida localmente dentro de Europa, no está expuesta a interrupciones ocasionadas por conflictos lejanos. Además, desde Bruselas se trabaja activamente en cooperación internacional para diversificar los suministros u otros recursos relacionados con uranio mientras desarrollan capacidades propias para su enriquecimiento; todo ello busca reducir las dependencias externas.

El mensaje desde Bruselas es claro: En esta nueva Europa hacia 2026, considerar la energía nuclear como opción obsoleta no es viable; más bien se perfila como una herramienta estratégica indispensable para el futuro. En contraposición, decisiones tales como el cierre inminente de Almaraz, parecen representar un giro errático que debilita sensiblemente nuestra posición energética nacional frente a un continente decidido a apostar firmemente por esta fuente energética.