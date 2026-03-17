Desaparecen 120.000 toneladas de carbón

120.000 toneladas de carbón. Más de 3.000 camiones cargados. Desaparecidos de un puerto público español. Y todo documentado en un simple correo electrónico de cuatro palabras: «Todo como del Zeus».

Eso es lo que el jefe de Operaciones de EBHI — empresa estatal que gestiona la terminal de graneles del Puerto de Gijón — ordenó por escrito en noviembre de 2020. La instrucción era clara: registrar el carbón que salía sin despacho aduanero como si perteneciese a otro buque que sí tenía la documentación en regla. El informe forense de KPMG lo confirma. No fue un error administrativo.

Fue manipulación consciente y deliberada de registros oficiales para ocultar la salida de más de 120.000 toneladas de carbón propiedad de la empresa suiza Telf AG, valoradas en más de 52 millones de euros.

¿Cómo funcionó la operación? Mientras el carbón salía día y noche hacia el Muelle Norte, solo se declararon en aduanas 35.000 toneladas. El resto abandonó el puerto sin control. El hueco dejado en los planos se tapó artificialmente inflando el volumen de otras pilas. Cuando el sistema informático registró una «incidencia técnica» justo en esos días, los programas de operaciones desaparecieron.

Y cuando el sistema se restableció, el carbón ya no estaba. Dos años después, en 2022, la dirección reconoció internamente lo ocurrido. La Fiscalía investiga responsabilidades penales.

Los exdirectivos de EBHI ya se acusan mutuamente ante el tribunal. La pregunta que nadie en los medios convencionales quiere hacer en voz alta es inevitable: ¿cómo pudo ocurrir esto durante tanto tiempo en una infraestructura pública sin que ningún responsable político lo detectara, lo denunciara o lo parara?