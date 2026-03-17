El precio de la bombona de butano sube este martes un 4,9%, el máximo permitido por la ley

Desde este martes 17 de marzo, el precio de la bombona de butano experimenta un aumento del 4,9%, estableciéndose en 16,35 euros para la unidad de 12,5 kg.

Esta revisión bimestral, que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se acerca al límite legal del 5% y se debe al encarecimiento de los fletes, las materias primas y las tensiones internacionales.

Los efectos del conflicto en Oriente Medio están disparando los precios del gas a nivel global. Los costes de flete han aumentado un 16,6%, las materias primas un 3,2% y el euro ha ganado un 1,2% frente al dólar.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica confirman que estos factores externos determinan el suministro regulado, que se ajusta cada dos meses, específicamente el tercer martes de los meses impares.

En España, alrededor de ocho millones de viviendas todavía dependen del gas licuado de petróleo (GLP), especialmente en las zonas rurales donde no hay acceso a gas natural.

El consumo anual se sitúa en aproximadamente 64,5 millones de envases, aunque ha disminuido más del 25% desde 2010. Ahora, tanto familias como negocios como bares o restaurantes deben abonar 0,77 euros más por cada bombona, lo que representa un golpe directo a unos presupuestos ya ajustados.

El coste de la vida aprieta en la España de Sánchez

Este incremento se suma a una pérdida generalizada del poder adquisitivo. Desde 2018, los precios han subido un 24%, con alimentos que han aumentado su coste en un asombroso 41% y suministros como vivienda o energía cerca del 20%. Según diversos análisis económicos, lo que antes valía un billete de 20 euros, hoy equivale a unos escasos 15, mientras que el índice de miseria coloca a España entre los países con mayores dificultades dentro de la UE.

Para 2026, los hogares destinarán el 66,5% de su salario a cubrir gastos básicos: esto supone unos 21.938 euros anuales solo para vivienda, luz y agua, dejando poco margen para ahorrar. En el caso de las hipotecas, este gasto representa el 50,8%; mientras que en alquileres asciende al 53,4%. En términos energéticos, los suministros suman unos 1.200 euros anuales y las subidas en electricidad agravan aún más esta situación.

Alimentos y cesta básica : + 40% desde 2018; una auténtica prueba para llegar a fin de mes.

: + desde 2018; una auténtica prueba para llegar a fin de mes. Pérdidas reales : Las rentas medias han perdido entre 2.000 y 5.900 euros en poder adquisitivo; por su parte, las pensiones medias han visto reducidos sus ingresos en unos 1.200 euros .

: Las rentas medias han perdido entre en poder adquisitivo; por su parte, las pensiones medias han visto reducidos sus ingresos en unos . Presión fiscal: Se han producido ya más de 100 subidas en impuestos y cotizaciones; entre ellas destaca el Mecanismo de Equidad Intergeneracional al 0,9%.

En muchas zonas rurales, el butano resulta esencial; por ello esta subida acumulada del 16,6% pesa aún más sobre quienes dependen completamente de él. Para más información detallada puedes consultar este análisis realizado por El Mundo sobre la revisión bimestral.

La regulación limita las variaciones al 5%, pero la dependencia respecto a importaciones deja vulnerables a millones ante cambios globales inesperados. ¿Hasta cuándo resistirá el bolsillo medio?

Impacto en hogares y economía diaria

Los pequeños negocios sienten directamente estas subidas: por ejemplo, un bar que utiliza varias bombonas nota rápidamente cómo aumentan sus gastos fijos. En provincias como Cáceres, Ciudad Real o Jaén, donde los precios son más bajos, los costes básicos han incrementado entre un 19-20% anual. Aunque el Gobierno defiende iniciativas como los fondos destinados a la vivienda bajo el programa España Crece, lo cierto es que la vida cotidiana se complica con una inflación regresiva que afecta especialmente a las rentas más bajas.

Factor de subida Incremento Impacto Fletes +16,6% Aumento del transporte marítimo debido a la guerra Materias primas +3,2% Incremento en precios del propano y butano Euro-dólar +1,2% Evolución cambiaria actual

El GLP no liberalizado ha protegido hasta cierto punto contra picos anteriores como los registrados con los casi 19,55 euros alcanzados en 2022 debido al conflicto en Ucrania; sin embargo este nuevo ajuste toca ya límites preocupantes. Las familias rurales son las que pagan el precio real de esta volatilidad energética.

Aunque el consumo de bombonas está disminuyendo debido a alternativas disponibles en el mercado, se prevé que sean necesarios alrededor de 57 millones de envases para 2025; esto pone de manifiesto su relevancia continua. Esta revisión revela vulnerabilidades significativas: menos acceso al gas natural en las periferias y mercados inestables son solo algunas realidades complejas. El próximo ajuste está previsto para mayo y podría traer consigo más malas noticias para la economía familiar española.