2,44 millones viven del IMV: ¿Dónde está el cohete económico?

Pedro Sánchez lleva meses diciéndonos que la economía española va como un cohete. Que somos la envidia de Europa. Que el empleo bate récords. Pero hay un número que desmonta ese relato de golpe: en 2025 España pagó 5.051 millones de euros en Ingreso Mínimo Vital. Un 15,9% más que en 2024. Y en enero de 2026 ya vamos un 19% por encima del mismo mes del año anterior. Hoy mismo, 2,44 millones de personas en este país viven del IMV porque sin él no llegarían a fin de mes. La misma cifra exacta que el número oficial de parados. Una coincidencia que no es casualidad, sino la prueba más contundente de que el paro real en España no es de 2,44 millones. Es de más de 4,3 millones.

LOS DATOS MES A MES QUE NADIE PUBLICA

📌 Enero 2024: 315 millones → Enero 2025: 384 millones → Enero 2026: 457 millones 📌 En solo dos años el gasto mensual en IMV ha subido un 45% 📌 Total 2024: 4.359 millones € — Total 2025: 5.051 millones € 📌 En octubre de 2025 se disparó hasta los 532 millones en un solo mes 📌 Proyección 2026: más de 6.000 millones si la tendencia continúa

LA CONTRADICCIÓN QUE EL GOBIERNO NO PUEDE EXPLICAR Si el empleo crece, si hay récord de afiliaciones a la Seguridad Social y si el PIB sube un 2,6%… ¿por qué cada mes hay más personas que necesitan el IMV para sobrevivir? ¿Por qué el gasto en esta prestación no para de crecer en doble dígito año tras año?

La respuesta es incómoda pero inevitable: o la economía no va tan bien como nos cuentan, o el IMV se ha convertido en un instrumento de compra de votos que no tiene nada que ver con la situación económica real. En cualquiera de los dos casos, alguien está mintiendo. Sumando el IMV a los más de 25.000 millones que pagaremos en desempleo este año, la factura total rozará los 31.000 millones. En 2018 pagamos casi la mitad: 17.450 millones.

Eso es lo que nos cuesta el cohete económico de Sánchez.