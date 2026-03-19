La Fiscalía exige 173 años de prisión para Francisco González por contratar a Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un contundente escrito de acusación contra Francisco González, quien fuera presidente del BBVA, pidiendo 173 años de prisión por haber contratado al excomisario José Manuel Villarejo para llevar a cabo labores de espionaje durante más de diez años. Este documento, fechado el 10 de marzo, incluye también una multa de 181,1 millones de euros que debe pagar la entidad bancaria como persona jurídica. La elevada cifra en la solicitud se debe a que el delito de revelación de secretos no permite la continuidad delictiva, lo que obliga a sumar años por cada víctima espiada. Así, González enfrenta cinco años por cohecho activo continuado y otros 168 años adicionales por 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con cuatro años de reclusión asignados a cada uno.

El ministerio público detalla en su escrito las sanciones económicas reclamadas para el BBVA: nueve millones de euros por un delito de cohecho, calculados en base a 5.000 euros diarios durante cinco años; y otros 172,8 millones por 48 delitos relacionados con la revelación de secretos, considerando también 5.000 euros diarios durante dos años por cada uno. Aunque la suma total puede parecer desmesurada, los jueces aplicarán el límite legal correspondiente: el máximo que se puede imponer es tres veces la pena más grave dictada para uno solo de los delitos imputados. Esta acción de la Fiscalía se produce tras la decisión favorable en febrero pasado por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que avaló el procesamiento tanto de González como del banco, desestimando todos los recursos presentados.

Doce años de espionaje sistemático

Entre los años 2004 y 2016, el BBVA contrató los servicios de Cenyt, empresa asociada a Villarejo, para llevar a cabo seguimientos, intervenciones telefónicas, consultas a bases de datos personales y averiguaciones sobre patrimonios. Los objetivos incluían empresarios, abogados y periodistas. Un caso notable documentado es el espionaje al director del medio OKDIARIO, Eduardo Inda, quien fue vigilado tanto en su teléfono como físicamente. La intención era descubrir las fuentes detrás de un artículo publicado sobre las relaciones entre González y el exministro del PP Rodrigo Rato. Por estos servicios prestados, Villarejo recibió más de diez millones de euros entre 2004 y 2017.

Los magistrados de la Audiencia Nacional han afirmado que González tuvo un papel activo en estos delitos. En el auto que da lugar al procesamiento, se indica que algunos contratos con Cenyt fueron ordenados directamente por él, quien ya conocía a esta empresa y sus métodos gracias a contratos previos. Cuando otros métodos no dieron resultados satisfactorios, González volvió a recurrir a Cenyt, obteniendo así la información deseada. Por ello, los jueces concluyen que «no resulta irrazonable» pensar que González era consciente de que la información obtenida se logró «sin respetar la legalidad», utilizando funcionarios policiales para acceder a datos personales e íntimos sin autorización judicial.

El sistema deficiente

La Sala de lo Penal también ha criticado con dureza el sistema preventivo y controlador del BBVA frente a delitos. Los magistrados han señalado que dicho sistema no era efectivo ya que dejaba fuera cualquier normativa reguladora a la presidencia ejecutiva y alta dirección; precisamente desde donde se perpetraron los delitos relacionados con cohecho y revelación de secretos en beneficio del banco. Esta conclusión refuerza no solo la responsabilidad penal del banco como entidad jurídica sino también la implicación directa de sus directivos.

Entre los procesados aparecen figuras clave que durante años formaron parte del núcleo decisor dentro del banco: el exconsejero delegado Ángel Cano, el exdirector jurídico Eduardo Arbizu, el exdirector del gabinete presidencial Joaquín Gortari, el exdirector de Riesgos Antonio Béjar y el antiguo comisario policial vinculado a Villarejo, Julio Corrochano. Para Corrochano se solicita la pena más alta: 13 años por cohecho, revelación secreta y corrupción en los negocios. En cuanto a Villarejo, se le piden diez años adicionales debido a su condición como funcionario público.

El intento del banco por desvincularse

El BBVA ha intentado distanciarse alegando desconocimiento respecto a estos hechos; sin embargo, tanto el juez instructor Manuel García Castellón como la Sala de lo Penal han rechazado esta versión por considerarla poco creíble. En un comunicado oficial, el banco ha reiterado su «plena colaboración con las autoridades» para esclarecer lo sucedido pero sigue defendiendo que no debería derivarse responsabilidad penal hacia él. No obstante, los magistrados creen firmemente que la estructura interna permitió actuar sin supervisión alguna desde su cúpula ejecutiva, facilitando así la comisión efectiva delictiva.

Aunque aún no hay fecha establecida para el juicio oral, todo apunta a que será en la Audiencia Nacional donde se examinarán todos estos indicios para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Mientras tanto, fuentes cercanas al expresidente indican que González asume esta decisión «con tranquilidad», confiando en poder demostrar su inocencia durante el proceso judicial. La macrocausa conocida como Tándem, dentro de la cual se incluye esta pieza sobre el espionaje en BBVA, sigue investigando otros aspectos relacionados con las actividades corruptas del comisario Villarejo.