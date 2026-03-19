Los precios del petróleo se disparan tras ataques a yacimientos iraníes

Los mercados energéticos están en alerta máxima. Este miércoles, Irán ha señalado a EEUU e Israel como responsables de los ataques al yacimiento de South Pars, ubicado en la costa de Asaluyé, uno de los más grandes a nivel mundial y compartido con Qatar. Las explosiones y los incendios han dejado inoperativas varias instalaciones, vitales para el 70% del gas natural que consume Irán. Teherán promete respuestas contundentes contra las infraestructuras adversarias.

Los precios del crudo Brent han experimentado un incremento del 6%, alcanzando los 109,8 dólares por barril. En el mercado holandés, el gas en el índice TTF ha subido un 8%, situándose en 55,75 dólares. Esta escalada se produce en medio del conflicto, con el Estrecho de Ormuz parcialmente cerrado, un punto crítico donde transita el 20% del petróleo y gas licuado a nivel global.

Amenazas de represalias económicas

Irán no se queda callado ante esta situación. El mando militar conocido como Khatam Al Anbiya advierte sobre posibles ataques a la «fuente de la agresión». Han identificado objetivos: instalaciones petroleras y gasíferas en países como Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. «Atacaremos con fuerza las infraestructuras energéticas del enemigo», han afirmado. Además, han aconsejado a los civiles que se encuentren cerca de esas áreas que se mantengan alejados, ya que los ataques podrían llevarse a cabo «en las próximas horas».

Por su parte, Catar ha calificado el bombardeo como «peligroso e irresponsable» y ha decidido evacuar su refinería de Ras Laffan, que ya había detenido su actividad debido al conflicto, lo que representa una reducción del 20% en la producción de gas licuado mundial. Los Emiratos Árabes Unidos, por su parte, condenan el ataque a South Pars y se preparan para proteger sus propios recursos. La situación es crítica también para Irak, donde ya se ha interrumpido el suministro de gas por parte de Irán.

Para seguir al tanto de la evolución en tiempo real sobre la tensión en la región, puedes consultar este seguimiento minuto a minuto de CNN.

Impacto en la economía global

El yacimiento de South Pars no es un lugar cualquiera. Desde su desarrollo en los años 90, con miles de millones invertidos, sustenta la industria, la calefacción y el suministro eléctrico en todo Irán. Un daño prolongado podría paralizar sectores enteros y agudizar aún más la inestabilidad en mercados ya vulnerables. Europa, altamente dependiente del gas importado, siente ya las consecuencias inmediatas.

Petróleo Brent : +6% hasta 109,8 $/barril.

: +6% hasta 109,8 $/barril. Gas TTF : +8% hasta 55,75 $.

: +8% hasta 55,75 $. WTI: +1,87% hasta 98,01 $/barril.

Los analistas advierten: si las represalias aumentan en intensidad, los precios podrían seguir ascendiendo. Desde Amnistía Internacional, hacen un llamado a todas las partes para evitar ataques a instalaciones energéticas debido a los riesgos que implican para civiles y medio ambiente. Incendios previos en Teherán provocaron lluvias tóxicas y pérdidas humanas.

Mercado Precio anterior Subida Nuevo precio Brent ~103,6 $ +6% 109,8 $ TTF Gas ~51,6 $ +8% 55,75 $ WTI ~96,2 $ +1,87% 98,01 $

Hasta ahora, ni EEUU ni Israel han confirmado los ataques. Esta situación se produce tras la muerte de destacados líderes iraníes como es el caso de Alí Larijani, lo que ha llevado a Teherán a declarar una «guerra económica total»: las líneas rojas han cambiado drásticamente. El humo proveniente de las instalaciones en Asaluyé podría oscurecer economías mucho más allá del Golfo Pérsico.

Como resultado inmediato, ya hay noticias sobre la suspensión de producción por fuerza mayor por parte de Qatar. Si Irán decide responder con contundencia, podríamos estar ante un conflicto que afectaría no solo al Golfo sino también nuestros bolsillos directamente.