11 vuelos desde China y millones en mascarillas: Los negocios de Aldama con Air Europa durante el Covid

Globalia, propietaria de Air Europa, ha presentado ante el Tribunal Supremo un informe que detalla su colaboración con Soluciones de Gestión, la firma vinculada a Víctor de Aldama en la trama Koldo, según detalla EsDiario. Todo esto tuvo lugar entre marzo y junio de 2020, durante los momentos más críticos de la pandemia.

La aerolínea llevó a cabo 11 vuelos desde el aeropuerto de Shenzhen-Bao’an en China hasta Madrid. Estos trayectos supusieron un coste superior a 2,5 millones de euros, con tarifas por vuelo que variaron entre 224.000 y 295.000 euros. A esto se sumó un carguero adicional que costó 1,2 millones de dólares. Cabe destacar que Air Europa no operaba rutas a China antes, así que gestionó los primeros tres permisos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que los restantes se facilitaron mediante Click Aviation Network DMCC.

Además del transporte, Air Europa adquirió material directamente. La aerolínea pagó 2,36 millones de euros por 1,28 millones de mascarillas KN95 a Soluciones de Gestión, lo que equivale a 1,85 euros cada una. Estas mascarillas eran esenciales para la tripulación y los pasajeros, ya que su uso era obligatorio.

Dos vuelos fueron nacionales:

Ida y vuelta Madrid-Tenerife el 27 de abril de 2020: 70.000 euros.

el 27 de abril de 2020: 70.000 euros. Ida y vuelta Madrid-Palma de Mallorca el 26 de abril: 37.500 euros.

Estos vuelos transportaron mascarillas a los gobiernos de Canarias y Baleares. En el caso del archipiélago canario, el Servicio Canario de Salud adquirió 2,75 millones de mascarillas FFP2, aunque algunas resultaron no aptas tras las pruebas pertinentes.

Desde septiembre de 2019, Víctor de Aldama ya mantenía vínculos con Globalia, tras firmar un contrato para mediar en la recuperación de 205 millones de dólares retenidos en Venezuela por ventas de billetes desde el año 2013. Sin embargo, no consiguió su objetivo y no percibió ningún pago. Este contrato también contemplaba asistencia durante la crisis del Covid y representación institucional.

El informe presentado por Globalia aclara que solo se detallan los vuelos efectivamente realizados. Existen planes para más operaciones que no llegaron a llevarse a cabo. Los precios fueron fijados según las condiciones del mercado durante el caos pandémico, cuando había escasez de aviones disponibles.

Contexto judicial

Todo este despliegue se hace público ahora debido al juicio en el Tribunal Supremo, que comenzó el pasado 7 de abril. Este proceso involucra a figuras como José Luis Ábalos, Koldo García y Aldama por comisiones relacionadas con contratos para la adquisición de mascarillas. La empresa Soluciones de Gestión, dirigida por Íñigo Rotaeche (considerado testaferro de Aldama), desempeñó un papel clave en esta trama. Aldama enfrenta una posible condena de hasta siete años; mientras que Ábalos y Koldo podrían llegar hasta los treinta años.

La operación utilizó vuelos cuyo coste fue notablemente inferior al precio habitual en el mercado (550.000-600.000 euros). Según el sumario, Aldama logró ahorrar 7,3 millones en empresas asociadas gracias a estas transacciones. Las compras realizadas a quince firmas chinas elevaron aún más el número total de viajes.

Por otra parte, Air Europa también recurrió a los servicios de Globalia Broker Services para actuar como intermediario con Batar, facilitando otro carguero procedente igualmente desde China.

Esta operativa evidencia cómo la pandemia entrelazó negocios públicos y privados con las dinámicas logísticas en España.