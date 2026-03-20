Precio de la gasolina hoy, 20 de marzo de 2026: estas son las gasolineras más baratas de España

Los precios de los combustibles en nuestro país están en auge este 20 de marzo. El gasóleo A alcanza una media de 1,931 euros/litro, con algunas estaciones que ya rebasan la barrera de los 2 euros.

Por su parte, la gasolina 95 y el diésel se ven afectados por el conflicto en Oriente Medio, que ha llevado el barril de Brent a situarse en 115 dólares. Para llenar un depósito de 55 litros, el coste asciende a 94 euros si optas por gasolina y 101 euros si eliges diésel.

En Madrid, la gasolina 95 se puede encontrar desde 1,429 euros/litro, en Barcelona desde 1,579, Valencia desde 1,619 y Málaga desde 1,709. En cuanto al gasóleo A, baja hasta 1,819 en Madrid y 1,735 en Barcelona. Las diferencias pueden alcanzar hasta 0,4 euros/litro, lo que recompensa al conductor que compara precios.

También hemos hecho una guía para encontrar el combustible más barato en todo el territorio.

Precios por ciudad: dónde repostar barato

Consulta esta tabla para identificar lo más económico este viernes:

Ciudad Gasolina 95 min (€/L) Gasóleo A min (€/L) Madrid 1,429 1,819 Barcelona 1,579 1,735 Málaga 1,709 1,849 Sevilla 1,709 1,809 Valencia 1,619 1,769 Zaragoza 1,888 (max aprox) 1,899

La estación Galp situada en las Basses d’Alpicat (Lleida) ofrece la gasolina más barata del país a 1,304 euros/litro. En Tarragona, otra estación Galp&Go tiene un precio de 1,329. Mientras tanto, Asturias enfrenta precios del gasóleo por encima de los 2,20 euros, y Granada y Lleida rondan los 2 euros en gasolina.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, el precio del diésel ha aumentado un sorprendente 29%, mientras que la gasolina ha subido un notable 16%. El IPC de marzo suma un incremento de 1,1 puntos por energía; el diésel aporta un aumento de 0,56, mientras que la gasolina contribuye con un incremento de 0,3. El bloqueo del Estrecho de Ormuz y los ataques han incrementado notablemente los costes.

IBEX 35 bajo presión: petróleo frena alzas

El índice bursátil español (IBEX 35) está experimentando una corrección. Al abrir la jornada cae más del 1%, afectado por ventas masivas impulsadas por el aumento del petróleo y el gas. Los futuros descienden un 1,42%, situándose en los 17.045 puntos. Entidades bancarias como el Santander, el BBVA, y el Sabadell muestran señales de debilidad y han perdido sus medias diarias. Además, compañías como Inditex e Iberdrola están mostrando signos de agotamiento.

Históricamente hablando, marzo suele ser negativo tras unos meses iniciales positivos; esto se ha dado en un porcentaje del 69%, con una media que ronda el descenso de un -3,80%. Un soporte clave se sitúa en torno a los 16.000 puntos, y si se rompen esos mínimos podría desencadenarse una corrección significativa. Algunos analistas vislumbran potencial hacia los niveles de 18.573 si logran mantener soportes alrededor de 18.164.

La bolsa española acumula una deuda considerable que asciende a unos 187.000 millones entre las empresas; esto va acompañado por unos costes financieros que no dejan de aumentar. La subida del petróleo penaliza especialmente a los sectores energético y bancario.