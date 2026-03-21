La guerra en Irán en tu bolsillo: aumento del petróleo y otros 3 efectos devastadores

Los ataques a instalaciones energéticas en Irán, como el complejo gasífero South Pars y la isla de Kharg, han interrumpido exportaciones cruciales. Donald Trump ha amenazado con intensificar los bombardeos y solicita a sus aliados que ayuden a reabrir el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo mundial. Esta situación ya se hace sentir en nuestras economías.

El precio del Brent ha superado los 108 dólares por barril tras las explosiones en instalaciones iraníes que comparte con Qatar. En Estados Unidos, el precio de la gasolina ha pasado de 2,90 a 3,70 dólares el galón en cuestión de semanas, marcando el mayor aumento en tres décadas. Mientras tanto, Irán mantiene el cierre del estrecho como una forma de presionar a EE.UU. e Israel, tal como lo ha expresado su líder, Moctabá Jamenei.

Cuatro efectos que pagas tú

Petróleo por las nubes : Los futuros del Brent han aumentado debido a los ataques al South Pars , el mayor yacimiento de gas del mundo. Anteriormente, alrededor de 20 millones de barriles diarios cruzaban por el estrecho; ahora, este bloqueo está reduciendo la oferta global en un 20%. En este análisis de BBC Mundo , se detalla cómo el cierre impacta los suministros.

: Los futuros del han aumentado debido a los ataques al , el mayor yacimiento de gas del mundo. Anteriormente, alrededor de diarios cruzaban por el estrecho; ahora, este bloqueo está reduciendo la oferta global en un 20%. En este análisis de , se detalla cómo el cierre impacta los suministros. Gasolina cara en tu surtidor : En EE.UU. , los precios han subido 80 centavos en solo un mes. Aunque Trump sostiene que esto beneficia a los productores estadounidenses, las familias están viendo cómo sus gastos aumentan. En países como Perú y otras naciones latinoamericanas, los expertos anticipan incrementos debido al encarecimiento procedente de Asia.

: En , los precios han subido en solo un mes. Aunque sostiene que esto beneficia a los productores estadounidenses, las familias están viendo cómo sus gastos aumentan. En países como y otras naciones latinoamericanas, los expertos anticipan incrementos debido al encarecimiento procedente de Asia. Asia vuelve al carbón : Países como Japón , Singapur , Tailandia , Taiwán , Pakistán y Bangladesh están perdiendo acceso al gas licuado (una quinta parte del suministro mundial). Estos países generan un tercio de su electricidad con este recurso; ahora se ven obligados a competir por cargamentos costosos y reviven sus plantas de carbón. Además, LNG Canada está enviando más gas a Asia desde su terminal en Kittimat .

: Países como , , , , y están perdiendo acceso al gas licuado (una quinta parte del suministro mundial). Estos países generan un tercio de su electricidad con este recurso; ahora se ven obligados a competir por cargamentos costosos y reviven sus plantas de carbón. Además, está enviando más gas a Asia desde su terminal en . Costes disparados en cadena: Los ataques a la isla de Kharg han reducido un 90% las exportaciones iraníes (que solían ser 2 millones de barriles diarios hacia China) al dejar apagados sus localizadores. Las economías asiáticas están incrementando los precios de sus manufacturas; mientras tanto, en Latinoamérica, también se ven obligadas a pagar más por las importaciones. Este conflicto ha costado ya a Estados Unidos unos impresionantes 11.300 millones de dólares en seis días y otros 3.700 millones en apenas 100 horas.

Efecto Impacto directo Países más afectados Petróleo Brent >108$/barril EE.UU., global Gasolina +80¢/galón EE.UU., Latinoamérica Gas natural -20% oferta mundial Japón, Asia Manufacturas Alzas producción China, importadores

La situación es crítica para Irán: la venta de petróleo representa su principal fuente de ingresos para financiar la guerra. Aunque lograba exportar pese al bloqueo, los daños sufridos en Kharg ahora frenan esa capacidad. En medio del caos, Trump desclasifica videos de bombardeos y solicita al Congreso una inyección adicional de 200.000 millones. Por otro lado, renuncia el jefe antiterrorista, Joe Kent, alegando que no hay una amenaza inminente.

Más de 3,2 millones de personas se han desplazado hacia el norte de Irán, según indica ACNUR. Mientras tanto, Netanyahu continúa insistiendo sobre las amenazas nucleares iraníes, aunque algunos expertos muestran dudas al respecto. Por su parte, México ha decidido cortar sus envíos de crudo hacia Cuba ante las amenazas de aranceles; Claudia Sheinbaum opta por ofrecer ayuda humanitaria.

Los mercados también están respondiendo: mientras que Bitcoin ha caído, los metales preciosos han subido como refugio ante la incertidumbre. Se prevé que esta guerra pueda prolongarse durante meses, con precios del petróleo oscilando entre los 80 y 100 dólares. Los países del Golfo como Arabia Saudita, Qatar y Dubái están sintiendo también el peso de estos ataques iraníes.

El conflicto sigue sin cesar: la ONU advierte sobre un riesgo global creciente. Y tú ya estás notando cómo repercute esto en tu factura eléctrica y en el precio del combustible.