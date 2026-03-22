Ahora nos enfrentamos también con Alemania

Hoy analizamos un episodio diplomático que revela hasta qué punto se están tensando las relaciones de España con algunos de sus principales aliados europeos. Según publica el medio internacional Politico, el canciller alemán Friedrich Merz habría intentado contactar en dos ocasiones con Pedro Sánchez, sin obtener respuesta.

Un gesto que en diplomacia no es menor cuando hablamos del líder de la mayor economía de Europa. Pero la historia no termina ahí. El Gobierno español trasladó posteriormente una protesta diplomática formal a Alemania a través del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comunicándola tanto al Ministerio de Exteriores alemán como a la embajada de Alemania en Madrid.

Detrás de esta tensión hay un tema de enorme peso estratégico: el gasto en defensa. Alemania, al igual que Estados Unidos, está presionando para que los países de la OTAN aumenten su gasto militar hasta niveles cercanos al 5% del PIB. España, sin embargo, sigue siendo uno de los países que menos invierte en defensa entre las grandes economías de la Alianza.

El Gobierno español argumenta que aumentar el gasto militar de forma tan intensa obligaría a tomar decisiones muy difíciles: recortar gasto público o subir impuestos. Pero al mismo tiempo la presión de los aliados no deja de crecer.

En un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, tensiones militares y una OTAN que exige mayor compromiso a sus miembros, el debate sobre el papel de España dentro de la Alianza vuelve a estar encima de la mesa. La pregunta que queda es clara: ¿Puede España seguir manteniendo uno de los niveles de gasto en defensa más bajos entre sus aliados… o tendrá que adaptarse a la nueva realidad geopolítica?